CIRCO Espetáculo "A boba - Uma jornada" ganha única apresentação no Teatro do Parque Montagem conta com atuação e dramaturgia de Luíza Fontes

O espetáculo “A boba - Uma jornada”, com atuação e dramaturgia de Luíza Fontes, está de volta ao Recife. A apresentação única ocorre no Teatro do Parque, neste domingo (5), às 16h.

A inspiração da peça teatral vem da figura do Bobo, que no Tarot é representada pela carta do Louco. Em cena, a Palhaça Gardênia está em busca de algo que lhe falta, dando início a uma jornada que atravessa várias vidas, desviando da morte com aprendizados em diferentes renascimentos.



A montagem foi uma das ganhadoras da primeira edição do Prêmio Nacional Sesc de Artes Cênicas. Na ficha técnica, além de Luíza, estão os nomes de Odília Nunes (direção), Fabiana Pirro (direção de arte), Cláudio Rabeca (trilha sonora), Rapha Santacruz e Marcelo de Oliveira (assessoria técnica).

Serviço:

“A boba - Uma jornada”

Neste domingo (5), às 16h

No Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada)

Vendas antecipadas pelo Sympla

