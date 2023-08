A- A+

Musical Espetáculo "A Cigarra e A Formiga" chega ao Recife neste sábado (19) Fábula será apresentada em formato musical cantado e tocado ao vivo, no Teatro Luiz Mendonça

Depois da abertura do Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco, "A Cigarra e a Formiga", novo projeto de Roberto Costa, será apresentado em formato musical cantado e tocado ao vivo, no Teatro Luiz Mendonça, neste sábado (19), às 16h30.



Em cena, 5 atores e 3 músicos dão vida a essa história que atravessa gerações e é a preferida das escolas e também dos pais, por ser uma fábula e nela conter muitos ensinamentos para os pequenos.

O clássico de Esopo, traduzido em francês por Jean de La Fontaine, conta a história de uma cigarra despreocupada e uma formiga determinada a trabalhar. Durante o verão, a cigarra passa seus dias cantarolando, enquanto a formiga coleta recursos para sobreviver ao inverno. Quando o inverno finalmente chega, a cigarra se encontra em apuros, sem abrigo. Nesta adaptação de Roberto Costa, a história contará com novos elementos e uma novidade no final que garante surpreender o público.

“É lindo ver a plateia vibrando e cantando junto com os personagens. Todo o espetáculo é acompanhado de música ao vivo, inclusive os efeitos sonoros das cenas. Os músicos e atores se divertem e a garotada embarca junto com eles” diz Roberto Costa, diretor do espetáculo.

Os ingressos estão à venda antecipadamente no Sympla, ou na bilheteria do Teatro Luiz Mendonça, no dia da apresentação, a partir das 15h (a depender da disponibilidade).

Ficha técnica:

Direção Geral e artística: Roberto Costa.

Direção musical e sonoplastia: Luiz Henrique.

Iluminação: Yuri Costa.

Coreografias – Augusto Neves.

Contrarregras: André Nascimento e João Batista.

Assistentes de produção: Monica Vilarim, Maria da Conceição e Rachell

Costa.

Designer: Pamela Gondim.

Assessoria de imprensa: Alberto Feitosa.

Elenco: Luan Alves, Ashila Moraes, Isabela Leão, Maycon Douglas e Ania Cellos

Músicos:

Luiz Henrique, Linaldo Lima e Arthur Correia.

Serviço

"Musical 'A Cigarra e A Formiga"

Sábado (19), às 16h30.

No Teatro Luiz Mendonça

R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia-entrada), no Sympla ou na bilheteria.

