TEATRO Espetáculo "A Cor Púrpura - O musical" chega ao Recife para cinco apresentações Musical terá sessões entre os dias 9 e 12 de março, no Teatro do Parque

O espetáculo “A Cor Púrpura - O musical”, adaptação do livro da escritora estadunidense Alice Walker, chega ao Recife para cinco apresentações. As sessões ocorrem entre os dias 9 e 12 de março, no Teatro do Parque.

A obra literária - que foi transposta para o cinema em 1985, com Whoopi Goldberg e Oprah Winfrey no elenco - ganhou versão musical com dramaturgia de Marsha Norman. No Brasil, o texto da peça foi adaptado pelo jornalista Artur Xexéo e direção de Tadeu Aguiar.

A versão brasileira do musical foi sucesso de crítica com mais de 75 prêmios desde sua estreia, em 2019. A montagem conta com 18 atores, que cantam, dançam e interpretam em um palco giratório com seis metros de diâmetro, escada curva, sistema de travelling e mais de 90 figurinos.



Ambientada na zona rural do Sul dos Estados Unidos, na primeira metade do século XX, “A Cor Púrpura - O Musical” narra a luta de Celie (Leticia Soares) contra as adversidades impostas pela vida a uma mulher negra. Sua saga é permeada por questões sociais de extrema relevância até os dias atuais como a desigualdade, abuso de poder, racismo, machismo, sexismo e a violência contra a mulher.



Ingressos

As entradas estão à venda em lote promocional e restrito, no Sympla e na loja Vagamundo do Shopping Boa Vista, com valores de R $75 (inteira) e R$ 37,50 (meia). Depois, os preços retomam vão para R$ 100 (meia-entrada), R$ 150 (entrada social com doação de 1kg de alimento não-perecível) e R$200 (inteira).



Serviço:

Espetáculo “A Cor Púrpura - O Musical”

Dias 9, 10, 11 e 12 de março - quinta às 20h, sexta às 20h; sábado

às 16h e 20h; domingo às 18h

No Teatro do Parque (Rua do Hospício 81, Boa Vista, Recife)

Informações: (81) 3242-3437



