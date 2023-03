A- A+

Teatro Espetáculo "Ana de Ferro, a Rainha dos Tanoeiros do Recife" entra em cartaz Peça teatral ganha apresentações nesta sexta-feira (10) e no sábado (11), no Cine Teatro Bianor Mendonça Monteiro

O espetáculo “Ana de Ferro, a Rainha dos Tanoeiros do Recife” realiza duas sessões, nesta sexta-feira (10) e no sábado (11). As apresentações ocorrem no Cine Teatro Bianor Mendonça Monteiro, em Camaragibe, às 19h30.

A peça aborda o universo e a força feminina. O romance entre o governador de Pernambuco durante o Brasil holandês e uma cortesã no cais do porto do Recife é pano de fundo para narrar os amores impossíveis da boemia do século 16.



Miriam Halfim assina a dramaturgia. Inspirada no poema de Vital Corrêa Araújo e em pesquisas do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, a escritora carioca criou um texto histórico com lampejos de ficção, apresentando personagens reais em situações possíveis de terem acontecido.

Serviço:

Espetáculo “Ana de Ferro, a Rainha dos Tanoeiros do Recife”

Nesta sexta-feira (10) e no sábado (11), às 19h30

No Cine Teatro Bianor Mendonça Monteiro (Av. Dr.Pierre Collier, 440, Vila da Fábrica, Camaragibe)

Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia-entrada) e R$ 10 (mulheres)

Informações: (81) 98705-1571



