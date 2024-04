Espetáculo "Arreia" inicia temporada de apresentações gratuitas neste sábado (6)

A- A+

Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, o Caboclinho, brinquedo popular de origem indígena, é inspiração para o espetáculo de dança “Arreia”, que inicia temporada de apresentações gratuitas neste fim de semana. Criado pelas irmãs Iara Campos e Íris Campos, “Arreia” começa sua itinerância no Estado neste sábado (6) e domingo (7), às 19h, na sede do Caboclinho 7 Flexas, no bairro de Água Fria, Zona Norte do Recife.

“Arreia” leva para a cena o imaginário e as narrativas que povoam o universo do Caboclinho. Ao mesmo tempo em que reverencia os antepassados do brinquedo, também propõe olhares de resistência da cultura dos povos indígenas do Nordeste.

Com direção de criação de mestre Paulinho 7 Flexas, o espetáculo – e especialmente as duas apresentações deste fim de semana – tem um sabor especial para as irmãs Iara e Íris, uma vez que elas integram o Caboclinhos 7 Flexas há 20 anos.

As artistas partiram de depoimento do Mestre Zé Alfaiate, fundador do Caboclinho 7 Flexas do Recife – em um sonho, ele recebeu a missão do Caboclo 7 Flexas, de quem era devoto, para criar a agremiação, que desde 2021 é Patrimônio Vivo de Pernambuco.

“‘Arreia’ é a realização de um sonho, é o nosso desejo de honrar, enquanto integrantes, a história do Caboclinho 7 Flexas do Recife. O espetáculo nos liga às nossas memórias ancestrais”, diz Iara Campos.



“É também a expressão do nosso carinho e respeito pelo Mestre Zé Alfaiate, da amizade e confiança em Paulinho 7 Flexas, filho de Mestre Zé, e a irmandade com todos que integram e integraram o Caboclinho”, completa Íris Campos.

Circulação

“Arreia” foi idealizado em 2020, durante a pandemia de covid-19,, para exibições online. O espetáculo foi redesenhado para plateias presenciais e inicia sua circulação por Pernambuco, em oito apresentações gratuitas, com incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura).

Espetáculo de dança "Arreia", com Iara Campos e Íris Campos | Foto: Anderson Stevens/Divulgação

Após Recife, neste sábado (6) e domingo (7), “Arreia” passará por Palmares, Mata Sul, para apresentações nos dias 12 e 13 de abril, às 20h, no Teatro Apollo; e por Goiana, nos dias 20 (19h) e 21 de abril (18h), na sede do Caboclinho Canidé de Goiana. Ainda com datas a definir, “Arreia” também chegará em Pesqueira, no Agreste.

As cidades escolhidas estabelecem uma relação com o espetáculo: Recife e Goiana, pela história do caboclinho. Palmares e Pesqueira integram o projeto pelas histórias de resistência, respectivamente, de povos pretos, no Quilombo dos Palmares, e de povos indígenas, na demarcação das terras do povo Xukuru, na Serra do Ororubá.

A luta dos povos indígenas, bem como a presença destes no contexto urbano, e a resistência da cultura popular serão assuntos discutidos pelas artistas com o público em bate-papos previstos ao final das apresentações.

SERVIÇO

“Arreia”, com Iara Campos e Íris Campos

Quando: sábado (6) e domingo (7), às 20h

Onde: Sede do Caboclinho 7 Flexas do Recife | Travessa Dowsley, 66, Água Fria - Recife/PE

Acesso gratuito

Veja também

SÉRIE ''Todo Mundo Odeia o Chris'': ator ultrapassa 1,6 milhão de seguidores com mutirão de brasileiros