TEATRO "As Aventuras de Ariel" é destaque no Janeiro de Grandes Espetáulos No elenco estão presentes os "The Voice Kids" Igor Valença e o ator Kleber Valentim

Compondo a programação da 29ª edição do Janeiro de Grandes Espetáculos (JGE), “As Aventuras de Ariel” é uma peça com canções, coreografias e cenas voltada para toda a família. Com data marcada para domingo (5), o musical conta com direção direção teatral e geral de Luciana Alves.

Uma adaptação direta no conto de Hans Christian Andersen, que inspirou a clássica animação de sucesso da Disney, o espetáculo conta a história de Ariel, uma sereia que sonha conhecer os seres humanos.

Atrás de um sonho

Apesar dos esforços do pai da moça para mantê-la debaixo d'água e Sebastião, o músico dos mares, tentar convencê-la a ficar, Ariel e seu fiel amigo, Linguado, seguem outro caminho e vão à superfície conversar com os Sabidão.

Os sonhos da princesa são muito grandes para se limitarem ao mar e parece que seu coração também. Ela acaba se apaixonando por um humano, o príncipe Eric, que está sempre acompanhado do seu mordomo Grimsby.

A apresentação é fruto dos alunos do curso de montagem de Teatro Musical da L.A. Espaço Artístico e Cultural, projeto que surgiuem plena pandemia com s missão de encantar e transformar crianças da comunidade através da arte. Assim, o trabalho que começou no formato on-line, hoje, ganhou o espaço físico e já conta com peças agendadas como “As Bruxas de Oz” e “As Aventuras de Simba”.



O espetáculo “As Aventuras de Ariel” tem direção musical de Yane Cordeiro, Elijane Áurea e Jessé Miquéas, direção coreográfica de Fabiana Pereira, Patrícia Macêdo e Ju Torres. O elenco conta com os "The Voice Kids" Igor Valença e o ator Kleber Valentim.

Serviço:

"As Aventuras de Ariel"

Quando: Doming (5), às 17h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República - Santo Antônio

Ingressos: R$ 60 e R$ 30

Informações no site

