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Música e dança

Espetáculo "Bolo de Rolo", de Ângelo MAdureira, em cartaz no Paço do Frevo, neste sábado (18)

Apresentação une reúne elementos de manifestações populares pernambucanas como frevo, coco, maracatu e ciranda, em torno de uma estética contemporânea

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"Bolo de Rolo", espetáculo de Ângelo Madureira", será encenado no Paço do Frevo, neste sábado (18)"Bolo de Rolo", espetáculo de Ângelo Madureira", será encenado no Paço do Frevo, neste sábado (18) - Foto: DIvulgação

O multiartista Ângelo Madureira apresenta seu espetáculo "Bolo de Rolo", neste sábado (18), no terceiro andar do Paço do Frevo, às 16h, dentro da programação do projeto "Sábado no Paço". O acesso se dá mediante ingresso no museu.

Em seu show musical dançante, o artista reúne elementos de manifestações populares pernambucanas como frevo, coco, maracatu e ciranda, em torno de uma estética contemporânea, com influência pop. A apresentação, que conta com músicas autorais do artista.

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Sobre o espetáculo
Ângelo Madureira canta e dança durante todo o espetáculo, unindo musicalidade, teatralidade e energia cênica, em uma atmosfera de celebração e brasilidade.

A obra enfatiza presença corporal, interação com o público e forte identidade rítmica. Em cena, estará acompanhado por bailarinos/performes que participaram do curso livre "Passo Patrimônio", ministrado por ele em março, no Paço do Frevo, além de profissionais de grupos de dança pernambucanos.

Sobre o artista
Ângelo Madureira é diretor artístico, bailarino, coreógrafo, pesquisador e criador, integrante da tradicional família Madureira, do Recife. Iniciou sua formação em dança aos 3 anos de idade, em contato direto com artistas populares. Foi solista do Balé Popular do Recife por sete anos, grupo com o qual realizou circulação nacional e internacional, assumindo sua direção artística em 1995.

Em São Paulo, integrou o Grupo XPTO como intérprete e coreógrafo. Em 1998, criou o solo "Delírio", marco de sua trajetória. Ao lado de Ana Catarina Vieira, desenvolveu uma consistente pesquisa de linguagem, criando mais de 40 obras e recebendo dois prêmios APCA (2003 e 2007).

Seus trabalhos circularam por diversos países e importantes festivais internacionais. Realizou coprodução internacional com apoio da União Europeia e atuou em curadoria e cinema. É formado em Comunicação das Artes do Corpo pela PUC-SP.

Paço do Frevo
Reconhecido pelo Iphan como Centro de Referência em ações, projetos, transmissão, salvaguarda e valorização de uma das principais tradições culturais do nosso país, o museu atua nas áreas de pesquisa e formação em dança e música e na difusão das agremiações por meio da ativação de memórias, personalidades e linguagens artísticas.

O Paço do Frevo é um equipamento da Prefeitura do Recife, com iniciativa da Fundação Roberto Marinho e gestão do idg - Instituto de Desenvolvimento e Gestão.

Por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, em 2026 o museu tem o papel de mantenedor do Nubank, o patrocínio do Mercado Livre, o apoio do Itaú e White Martins, Novotel Recife Marina como hotel parceiro, e parceria de Mídia da Globo e Rádio CBN Recife.

SERVIÇO
"Sábado no Paço” com o espetáculo “Bolo de Rolo”, de Ângelo Madureira
Quando: Sábado, 18/4, às 16h, no 3º andar do Paço do Frevo. Acesso mediante ingresso do museu (R$ 10 e R$ 5 meia)
Onde: Paço do Frevo: Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife. Horários: terça a sexta, 10h às 18h; sábado e domingo, 11h às 19h. Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia), entrada gratuita às terças-feiras. pacodofrevo.org.br | @pacodofrevo

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