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Música e dança Espetáculo "Bolo de Rolo", de Ângelo MAdureira, em cartaz no Paço do Frevo, neste sábado (18) Apresentação une reúne elementos de manifestações populares pernambucanas como frevo, coco, maracatu e ciranda, em torno de uma estética contemporânea

O multiartista Ângelo Madureira apresenta seu espetáculo "Bolo de Rolo", neste sábado (18), no terceiro andar do Paço do Frevo, às 16h, dentro da programação do projeto "Sábado no Paço". O acesso se dá mediante ingresso no museu.



Em seu show musical dançante, o artista reúne elementos de manifestações populares pernambucanas como frevo, coco, maracatu e ciranda, em torno de uma estética contemporânea, com influência pop. A apresentação, que conta com músicas autorais do artista.

Sobre o espetáculo

Ângelo Madureira canta e dança durante todo o espetáculo, unindo musicalidade, teatralidade e energia cênica, em uma atmosfera de celebração e brasilidade.



A obra enfatiza presença corporal, interação com o público e forte identidade rítmica. Em cena, estará acompanhado por bailarinos/performes que participaram do curso livre "Passo Patrimônio", ministrado por ele em março, no Paço do Frevo, além de profissionais de grupos de dança pernambucanos.

Sobre o artista

Ângelo Madureira é diretor artístico, bailarino, coreógrafo, pesquisador e criador, integrante da tradicional família Madureira, do Recife. Iniciou sua formação em dança aos 3 anos de idade, em contato direto com artistas populares. Foi solista do Balé Popular do Recife por sete anos, grupo com o qual realizou circulação nacional e internacional, assumindo sua direção artística em 1995.

Em São Paulo, integrou o Grupo XPTO como intérprete e coreógrafo. Em 1998, criou o solo "Delírio", marco de sua trajetória. Ao lado de Ana Catarina Vieira, desenvolveu uma consistente pesquisa de linguagem, criando mais de 40 obras e recebendo dois prêmios APCA (2003 e 2007).



Seus trabalhos circularam por diversos países e importantes festivais internacionais. Realizou coprodução internacional com apoio da União Europeia e atuou em curadoria e cinema. É formado em Comunicação das Artes do Corpo pela PUC-SP.

Paço do Frevo

Reconhecido pelo Iphan como Centro de Referência em ações, projetos, transmissão, salvaguarda e valorização de uma das principais tradições culturais do nosso país, o museu atua nas áreas de pesquisa e formação em dança e música e na difusão das agremiações por meio da ativação de memórias, personalidades e linguagens artísticas.

O Paço do Frevo é um equipamento da Prefeitura do Recife, com iniciativa da Fundação Roberto Marinho e gestão do idg - Instituto de Desenvolvimento e Gestão.



Por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, em 2026 o museu tem o papel de mantenedor do Nubank, o patrocínio do Mercado Livre, o apoio do Itaú e White Martins, Novotel Recife Marina como hotel parceiro, e parceria de Mídia da Globo e Rádio CBN Recife.

SERVIÇO

"Sábado no Paço” com o espetáculo “Bolo de Rolo”, de Ângelo Madureira

Quando: Sábado, 18/4, às 16h, no 3º andar do Paço do Frevo. Acesso mediante ingresso do museu (R$ 10 e R$ 5 meia)

Onde: Paço do Frevo: Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife. Horários: terça a sexta, 10h às 18h; sábado e domingo, 11h às 19h. Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia), entrada gratuita às terças-feiras. pacodofrevo.org.br | @pacodofrevo

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