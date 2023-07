A- A+

TEATRO Espetáculo "Cangaceiras - As Guerreiras do Sertão", acontece nesta sexta-feira (30) A peça é inspirado na obra de Newton Moreno

A peça "Cangaceiras - As Guerreiras do Sertão", acontece no teatro Luiz Mendonça nesta sexta-feira (30).O espetáculo é uma adaptação do trabalho de Newton Moreno, autor dramatúrgo conhecido pelo texto "Maria do Caritó", transformada em filme, estrelado por Lília Cabral.

A história é uma recriação poética feita pelo do 12° ano da Escola Waldorf Rural Turmalina. Estimulada por leituras sobre a vida da mulher no cangaço, a peça tem como objetivo ecoar as questões do lugar/empoderamento feminino nos tempos atuais.

Com direção de Rosana Ventura e Clara Lucena e direção musical de Mario Roberto, o espetáculo tem no seu elenco Briza, como Serena, Vinicius Medeiros como Nonato, Vinicius Benevides como Tauruano, Aurora como Rezeira e Sophia como Zaroia.

SERVIÇO:

"Cangaceiras - As Guerreiras do Sertão"

Quando: Sexta-feira (30), às 19h30?

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Av. Boa Viagem, S/N - Boa Viagem, Recife

Ingressos: R$35 no Sympla

