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CAPIBA Espetáculo "Capiba, pelas ruas eu vou" fará temporada em São Paulo; veja datas Musical realizado pelo Aria Social já visto por mais de 33 mil pessoas

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Entre os dias 24 e 26 de julho, o espetáculo "Capiba, pelas ruas eu vou", realizado pelo Aria Social, e que presta homenagem à obra e à trajetória do maestro e compositor pernambucano Lourenço da Fonseca Barbosa, o Capiba, desembarca na cidade de São Paulo para cinco apresentações na sala principal do Teatro B32, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Itaim Bibi.

A montagem reúne 43 bailarinos e cantores, acompanhados por uma orquestra de câmara com música executada ao vivo.

"Capiba, pelas ruas eu vou" proporciona uma imersão na obra de um dos maiores nomes da música brasileira e personalidade-chave no desenvolvimento do frevo, e convida a plateia a percorrer, musicalmente, as ruas de Pernambuco por meio de canções que atravessaram gerações e ajudaram a construir a identidade cultural do estado.



Capiba

Com mais de 200 composições entre frevos, sambas, maracatus, valsas e peças eruditas, Capiba (1904 - 1997) é celebrado em uma narrativa que une música, dança, teatro e projeções audiovisuais. A montagem resgata a poesia, o romantismo e a alegria presentes em sua obra, estabelecendo um diálogo entre tradição, memória e afetividade.

A direção geral é assinada por Cecilia Brennand. A direção musical e a regência são de Rosemary Oliveira, enquanto a direção artística, o roteiro e a coreografia levam a assinatura de Ana Emília Freire.



O repertório reúne clássicos como "É de Amargar", "Linda Flor da Madrugada" e "Nos Cabelos de Rosinha", além de momentos de grande intensidade artística, como a interpretação da "Missa Armorial".



"Levar Capiba para São Paulo representa a oportunidade de compartilhar com novos públicos a riqueza da cultura pernambucana e, ao mesmo tempo, mostrar o impacto transformador da arte na vida dos nossos jovens. O espetáculo é fruto de uma trajetória construída com dedicação, talento e compromisso social", afirma Cecilia Brennand, fundadora do Aria Social.



SERVIÇO

“Capiba, pelas ruas eu vou”

Quando:

24 de julho, às 20h

25 de julho, às 16h e às 20h

26 de julho, às 15h30 e às 19h

Onde: Teatro B32 – Sala Principal - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, Itaim Bibi, São Paulo

Ingressos a R$ 140 e R$ 70, na plataforma oficial do Teatro B32 aqui





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