A- A+

TEATRO Espetáculo "Cara do Pai", de Tatto Medinni, terá apresentações gratuitas em seis bairros do Recife Temporada especial do monólogo ocorre desta quinta-feira (16) até 30 de novembro

O ator pernambucano Tatto Medinni realiza uma temporada especial do espetáculo “Cara do Pai”. Serão seis apresentações gratuitas em bairros das seis regiões político-administrativas (RPA’s) do Recife, desta quinta-feira (16) até 30 de novembro.

Com o objetivo de democratizar o acesso à peça teatral, o projeto de circulação foi contemplado no edital do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) da Prefeitura do Recife. A estreia ocorre na Escola Pernambucana de Circo, no bairro da Macaxeira, às 19h.

“Cara do Pai” é o terceiro trabalho do Coletivo Operários de Teatro (OPTE), com direção de Quiercles Santana e dramaturgia assinada por Alexsandro Souto Maior. A montagem é baseada em histórias pessoais do ator Tatto Medinni e estreou em agosto de 2022.

O monólogo provoca reflexões sobre o lugar do pai na sociedade brasileira de hoje. Questões como abandono, ausência parental, machismo, violência doméstica, paternidade, cuidado e responsabilidade são colocadas em debate nesta auto-ficção.

Confira a programação do espetáculo:

16 de novembro

Macaxeira (RPA 3)

Local: Escola Pernambucana de Circo

17 de novembro

Água fria (RPA 2)

Local: Escola Municipal Antonio Heráclito

23 de novembro

Jardim São Paulo (RPA 5)

Local: Escola Municipal Padre José Mathias Delgado

24 de novembro

Ibura (RPA 6)

Local: Escola Municipal Florestan Fernandes



29 de novembro

Santo Amaro (RPA 1)

Local: Escola Municipal Lutadores do bem

30 de novembro

Várzea (RPA 4)

Local: Escola de Artes João Pernambuco



Veja também

Outkast Andre 3000, da dupla Outkast, lança álbum solo após décadas longe dos palcos