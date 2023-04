A- A+

Teatro Espetáculo "Cara do Pai" terá nova apresentação no Recife, em abril. Veja local e data Apresentação acontecerá no Teatro Apolo, no Bairro do Recife, dia 22 de abril

O espetáculo Cara do Pai fará uma apresentação no próximo dia 22, no Teatro Apolo, às 20h. A encenação aborda questões como "que tipo de pai você tem, teve ou terá um dia?", "com que abraço, escuta, presença você pôde contar nas horas difíceis?" e "de quem você pode se valer quando o assunto é paternidade?".

O mote surge da procura pelas origens, os espaços vazios que nascem da busca por respostas que nunca vêm, ou nunca vêm fácil. A concepção é fruto das memórias e investigações do ator Tatto Medinni sobre quem foi o seu progenitor, que relações de afetividade e violência tinha este com a sua mãe, que fim teria levado, que legado deixou.

A peça é conduzida em tom humorado e tocando, com destaque para a iluminação no palco e nos poucos elementos de cena. Vale lembrar que o espetáculo foi indicado no Festival Janeiro de Grandes Espetáculos nas categorias "Melhor Ator" e "Melhor Dramaturgia".

Serviço:

Cara do Pai

Dia: sábado (22)

Horário: às 20h

Endereço: rua do Apolo, 121, Bairro do Recife



