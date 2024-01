A- A+

Teatro Espetáculo celebra os 30 anos de "Da Lama ao Caos" no Janeiro de Grandes Espetáculos Criado por Gilmar Bolla 8 e Combo X, "Mangue Alive" tem participação do grupo de dança Pantomima e ocorre nesta quarta-feira (17), às 19h30, e os ingressos custam R$ 30 e R$ 60

A mais nova criação de Gilmar Bolla 8, um dos fundadores da Nação Zumbi, juntamente com a sua atual banda Combo X, o espetáculo “Mangue Alive”, estreia no Janeiro de Grandes Espetáculos, nesta quarta-feira (17), no Teatro Marco Camarotti (Sesc-Santo Amaro - rua Treze de Maio, nº 455 - Recife/PE), às 19h30.



A apresentação tem a presença especial do grupo de dança pernambucano Pantomima. Os ingressos estão à venda online, com os preços de R$ 30 (meia entrada) e R$ 60 (inteira) - e podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

Sobre o espetáculo

“Mangue Alive” homenageia o álbum “Da Lama ao Caos”, que este ano celebra 30 anos. A obra da banda pernambucana Chico Science & Nação Zumbi é considerada um clássico da música brasileira e mundial. O disco foi lançado em 1994.

“O espetáculo foi construído coletivamente entre eu, a banda Combo X e o Pantomima, que é um grupo de dança contemporânea do Recife. A gente se entrelaçou artisticamente e nessa parceria conseguimos preparar uma experiência ao vivo que transcende o tempo e mergulha nas raízes inovadoras do manguebeat brasileiro”, destaca Gilmar Bolla 8.

Com classificação livre e 1h de duração, o espetáculo "Mangue Alive" é uma celebração para além da música, trazendo resiliência e vitalidade cultural. "Alive", traduzido do inglês para o português como "vivo", adquire uma licença poética neste contexto, assumindo o significado de "sobreviventes".

“É um tributo aos sobreviventes da cena musical e aos 30 anos de uma obra icônica que continua a inspirar gerações”, acrescenta.

Combo X

A banda é formada por Gilmar Bolla 8 (vocal e percussão), Izi Black (trombone), Thiago Brandão (guitarra e efeitos), Rapha Groove (baixo) e Sérgio Goodoy (teclado). Gilmar também está à frente da produção e direção musical do espetáculo, que tem Taynanda Carvalho e Viviane Lira responsáveis pela direção artística e coreografia, Luísa de Castro pela direção de produção, Rodolpho Sales pelo figurino (roupas de palco), Altamiza Melo pela coordenação de produção, Daniel Lima pela assessoria de imprensa e Aline sou pelo tráfego pago/impulsionamento. A realização é da Re.favela Produções.

Além de criador da Combo X, Gilmar é co-fundador do movimento Manguebeat, sendo um grande parceiro de Chico Science.

SERVIÇO:

Gilmar Bolla 8 & Combo X - participação do grupo de dança Pantomima

Local: Teatro Marco Camarotti (Sesc-Santo Amaro) - rua Treze de Maio, nº 455 - Santo Amaro, Recife/PE

Data: 17/01

Horário: 19h30

Ingressos: R$ 30 (meia entrada) e R$ 60 (inteira) - **https://bit.ly/3S995rv**

Classificação: livre

Duração: 1h

Linguagem: música

Ficha técnica

Gilmar Bolla 8 & Combo X

Músicos: Gilmar Bolla 8 – vocal e percussão; Izi Black – trombone; Thiago Brandão – guitarra e sampler; Rapha Groove – baixo; Sérgio Goodoy – teclado

Participação especial: Pantomima Grupo de Dança

Direção artística e coreografia: Taynanda Carvalho e Viviane Lira

Direção de produção: Luísa de Castro

Figurino/roupas de palco: Rodolpho Sales

Produção musical: Gilmar Bolla 8

Direção musical: Gilmar Bolla 8

Coordenação de produção: Altamiza Melo

Assessoria de imprensa: Daniel Lima

Tráfego pago/impulsionamento: Aline sou

Realização: Re.favela Produções

