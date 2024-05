A- A+

Dança Espetáculo "Céu Sangrando Tinta" estreia no Teatro Hermilo Borba Filho, nesta sexta (24) A peça é a primeira em 20 anos que o edital "O Solo do Outro" premia uma mulher trans no cargo de diretora e criadora da obra

O espetáculo de dança contemporânea “Céu Sangrando Tinta”, com direção, idealização, pesquisa e concepção de Catarina Almanova, estreia com apresentações gratuitas no Teatro Hermilo Borba Filho nesta sexta-feira (24) e sábado (25), às 20h,

com mais duas sessões previstas para os dias 14 e 15 de junho.



A obra é uma exploração visceral da interseção entre violência, opressão e fragilidade, inspirada no conto "O General Está Pintando", de Hermilo Borba Filho. O elenco, a criação e a pesquisa são assinadas por de Catarina Almanova, Bob Silveira, Rebeca Gondim e Silvinha Goes. A peça é a primeira em 20 anos que o edital “O Solo do Outro”, do Teatro Hermilo Borba Filho, premia uma mulher trans no cargo de diretora e criadora da obra.



Em cena, quatro personagens enfrentam a monotonia de uma existência marcada por repetição, até que suas vidas sofrem o anúncio de um inevitável fim, desencadeando uma inquietante reflexão sobre a fragilidade da vida diante do caos iminente.

Inspirada na obra de Hermilo Borba Filho, a pesquisa em dança mergulha na naturalização da violência e na indiferença à vida humana, refletindo sobre estruturas de poder e fragilidade.



Ao trazer uma versão modificada, porém inspirada no conto, a peça questiona até que ponto a existência humana é considerada descartável. Através da dança contemporânea, a obra busca explorar a expressão do movimento através da improvisação, integrando elementos das vertentes de Mary Wigman e Isadora Duncan para enriquecer suas ideias em desenvolvimento.



A pesquisa toma como referência a cena final do conto de Hermilo Borba Filho, em que um rapaz angustiado e ansioso na tentativa de salvar sua avó, que está prestes a falecer, é atingido por um tiro de um soldado do pelotão.



O sangue do jovem jorra na pintura que está sendo feita pelo General mencionado no título da história, se espalhando pelo céu e tingindo a parte superior da tela. O General, apenas preocupado com sua obra, dá atenção exclusivamente ao líquido vermelho que, surpreendentemente, era o que faltava na composição de "Seu inesperado crepúsculo"; como nota o conto.

A crítica e análise da história nos oferece uma visão única de Hermilo sobre a naturalização da violência, expondo uma clara estrutura de poder e fragilidade que resulta na indiferença à vida humana.



A pesquisa em dança “Céu Sangrando Tinta” deriva sua inspiração desse universo repleto de estruturas hierárquicas concebido por Hermilo ao imaginar um espetáculo que se desenrola dentro da própria pintura retratada no conto, conferindo corporeidade e vida às imagens e pensamentos que habitam a mente do General no momento em que considerou o sangue como parte de sua visão de mundo.



"Céu Sangrando Tinta" convida o público a refletir sobre a fragilidade da vida e a resistência frente ao caos, explorando os limites do corpo e da expressão através da dança. Em um mundo onde a violência e a indiferença são naturalizadas, a obra desafia a noção de existência descartável, buscando encontrar beleza e resistência na fragmentação.



Sinopse

“Que vida é tão frágil a ponto de ser descartada como um pedaço de papel?” Em um mundo cercado por um tempo-espaço alterado, quatro figuras se reúnem num encontro que anuncia um inevitável fim. Diante da percepção de suas vulnerabilidades, elas iniciam uma dança que dá forma aos anseios, medos e feridas expostas que ganham corpo através de uma dança que atravessa o tempo.



FICHA TÉCNICA:

Direção, Idealização, Pesquisa e Concepção: Catarina Almanova (@almanova8)

Elenco, criação e pesquisa: Catarina Almanova, Bob Silveira (@bobsilveiras), Rebeca

Gondim (@rebecagondim__) , Silvia Goes (@silvinha_goes)

Figurino: Agrinez Melo (@doceagri)

Confecção e costura: Ateliê da Trama no Ponto (@ateliedatramaaoponto)

Trilha sonora original: Synesthezk (@synesthezk) e Victor Nevares (@vnevares)

Iluminação: Natalie Revorêdo (@natalierevoredo)

Cenário e apoio: O grupo com apoio de Redemoinho da Ilha (@redemoinhodailha

@sergioaltenkirch)

Fotografia: Vanessa Alcântara (@vaness.alcantara)

Assessoria de comunicação: Alcateia Comunicação e Cultura (Dea Almeida)

(@alcateia.comunicacao)

Design gráfico: Nuvon Branding (@nuvonbranding)

Produção geral: Catarina Almanova

SERVIÇO:

“Céu Sangrando Tinta”

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Datas: 24 (sexta) e 25 de maio (sábado), 14 e 15 de junho

Horário: 20h

Entrada gratuita

Classificação: 14 anos

Veja também

estado de saúde Internado, Tony Ramos apresenta ''contínua evolução'' em estado de saúde