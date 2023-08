A- A+

TEATRO Espetáculo chega ao Recife com homenagem às grandes divas da música mundial. Confira "Uma Saudação às Divas" terá apresentação no Teatro RioMar dia 24 de agosto

O show "Uma Saudação às Divas" chega ao Teatro RioMar, dia 24 de agosto, exaltando as grandes cantoras da música mundial. O espetáculo, assistido por mais de cem mil pessoas desde 2020, é protagonizado por Li Martins (ex-Rouge) e Talita Cipriano (finalista do The Voice Kids), sendo uma grande homenagem à Whitney Houston, Aretha Franklin, Mariah Carey, Tina Turner, Shania Twain e Celine Dion.

O show tem participação especial do cantor Rafael Oliveira e grande elenco de músicos. No repertório, clássicos como ‘Run to You’ (Whitney Houston), ‘The Power of Love’ (Celine Dion), ‘From this Moment’ (Shania Twain), ‘One Sweet Day’ (Mariah Carey), ‘Proud Mary’ (Tina Turner) e ‘Ain’t No Way’ (Aretha Franklin).

O figurino chama atenção com réplicas dos trajes usados pelas divas, totalizando mais de 20 trocas de vestidos, acessórios e perucas. A produção do espetáculo é de Danielson Maroto, com direção musical assinada por Lucas Silva, e direção e criação de Rafael Mello, bailarino carioca que, nos Estados Unidos, atuou em musicais como 'Mamma Mia', 'We Will Rock You' e 'Hairspray'.

SERVIÇO:

"Uma Saudação às Divas", com Li Martins e Talita Cipriano

Dia: 24 de agosto (quinta), às 21h

Local: Teatro RioMar: RioMar Shopping – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina

Ingressos: plateia baixa: R$ 180 e R$ 90 (meia) | Plateia alta: R$ 160 e R$ 80 (meia) | Balcão: R$ 140 e R$ 70 (meia)

Vendas: site uhuu.com e na bilheteria do teatro (terça a sábado, das 14h às 20h).





