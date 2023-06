Espetáculo "Clamor Negro" realiza apresentações no Espaço O Poste; saiba sobre datas e ingressos

A- A+

Abrindo o Mês da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha, o espetáculo “Clamor Negro” retorna ao palcos. As apresentações ocorrem no Espaço O Poste, neste sábado (1º), às 20h, e no domingo (2), às 17h.



A peça teatral aborda poeticamente o universo das mulheres pretas. São oito atos intercalados por música e dança, reunindo no palco as atrizes Odailta Alves, Isaar França e Darana Costa.

Com direção teatral de Agrinez Melo, o espetáculo estreou em 2017 e já circulou por diversas cidades de Pernambuco, além da Paraíba e de Pernambuco. A obra já foi vista por mais de 6 mil pessoas, em mais de 50 apresentações.



No ano passado, “Clamor Negro” venceu o prêmio Pernalonga de Teatro na categoria Melhor Monólogo. A peça, que recentemente circulou por escolas públicas do Estado, tem produção de Eryka Gonçalves e Mayara Barbosa.

Serviço:

Espetáculo “Clamor Negro”

Quando: neste sábado (1º), às 20h, e no domingo (2), às 17h

Onde: Espaço O Poste (R. do Riachuelo, 641, Boa Vista)

Quanto: R$ 20, à venda pelo Sympla



