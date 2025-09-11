A- A+

Agenda Cultural Espetáculo "Contando Histórias" terá apresentação no Festival Cena CumpliCidades Peça ocorre neste sábado (13), às 18h, no Teatro Apolo, no Bairro do Recife

Com atores e atrizes com síndrome de Down no elenco, a peça “Contando histórias” será uma das atrações do Festival Cena CumpliCidades, que acontece neste sábado (13), no Teatro Apolo, no Bairro do Recife.

A encenação, promovida pelo Grupo Integrarte (Centro Pró-Integração, Cidadania e Arte), será apresentada às 18h, com direção de Vicente Monteiro. Os ingressos custam o valor único de R$ 20, com vendas na bilheteria do teatro.

"Contando Histórias" é sobre a história de um grupo de artistas que está isolado em suas casas por causa da pandemia de covid-19. Eles desejam se encontrar, mas não podem porque há grande risco de contágio até que um dos atores resolve sonhar.

O espetáculo mostra que eles se encontram e podem se abraçar no sonho. A partir disso, cada artista passa a contar a sua história ou o que está fazendo para suportar a crise sanitária.

Fundado em 2001, o Integrarte tem o objetivo de favorecer a integração no contexto social de pessoas com déficit de inteligência, como a síndrome de Down.

O Festival Cena CumpliCidades, em sua 18ª edição, é um evento de grande relevância nas artes cênicas pernambucanas, conhecido por valorizar a diversidade e a acessibilidade.

Serviço

Peça "Contando Histórias" do Grupo Integrarte

Onde: Teatro Apolo

Quando: Sábado, 13 de setembro, às 18h.

Ingressos: R$ 20 (Preço único)



Veja também