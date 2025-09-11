Qui, 11 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta11/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Agenda Cultural

Espetáculo "Contando Histórias" terá apresentação no Festival Cena CumpliCidades

Peça ocorre neste sábado (13), às 18h, no Teatro Apolo, no Bairro do Recife

Reportar Erro
Peça Contando Histórias retrata a história de um grupo de artistas que está isolado por causa da pandemia de coronavírusPeça Contando Histórias retrata a história de um grupo de artistas que está isolado por causa da pandemia de coronavírus - Foto: Divulgação

Com atores e atrizes com síndrome de Down no elenco, a peça “Contando histórias” será uma das atrações do Festival Cena CumpliCidades, que acontece neste sábado (13), no Teatro Apolo, no Bairro do Recife. 

A encenação, promovida pelo Grupo Integrarte (Centro Pró-Integração, Cidadania e Arte), será apresentada às 18h, com direção de Vicente Monteiro. Os ingressos custam o valor único de R$ 20, com vendas na bilheteria do teatro.

Leia também

• Olinda celebra Dia Nacional do Frevo com programação desta sexta-feira a domingo (14)

• "Chão de Folhas": projeto abre chamada de elenco para artistas de dança, teatro e performance

• Festival Cena CumpliCidades mistura dança, teatro e música em sua 18ª edição; veja a programação

"Contando Histórias" é sobre a história de um grupo de artistas que está isolado em suas casas por causa da pandemia de covid-19. Eles desejam se encontrar, mas não podem porque há grande risco de contágio até que um dos atores resolve sonhar.

O espetáculo mostra que eles se encontram e podem se abraçar no sonho. A partir disso, cada artista passa a contar a sua história ou o que está fazendo para suportar a crise sanitária. 

Fundado em 2001, o Integrarte tem o objetivo de favorecer a integração no contexto social de pessoas com déficit de inteligência, como a síndrome de Down. 

O Festival Cena CumpliCidades, em sua 18ª edição, é um evento de grande relevância nas artes cênicas pernambucanas, conhecido por valorizar a diversidade e a acessibilidade.

Serviço
Peça "Contando Histórias" do Grupo Integrarte
Onde: Teatro Apolo
Quando: Sábado, 13 de setembro, às 18h.
Ingressos: R$ 20 (Preço único)
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter