Teatro Infantil Espetáculo da Patrulha Canina desembarca no Recife para apresentação única, nesta quarta-feira (15) Sessão única acontece no feriado da Proclamação da República, no Teatro Imip

O espetáculo ‘Patrulha Canina’ desembarca na capital pernambucana para apresentação inédita. A peça traz a turma de cachorrinhos liderados pelo menino Ryder e com todos personagens da trupe que vem encantando o universo infantil e familiar de todo Brasil. A sessão única acontece na quarta-feira (15), feriado da Proclamação da República, às 16h, no Teatro Imip, bairro da Boa Vista, no Recife., com ingressos a partir de R$35. A entrada pode ser reservada pela plataforma Ingressos SA

Sobre a peça

A turma de cachorros liderados por Ryder, um menino de dez anos de idade, que recebe vários pedidos de ajuda e com o apoio dos cachorrinhos da sua trupe, com personalidades diversas. O líder da trupe dará instruções para salvar vidas e solucionar os problemas, a equipe divertida utiliza diversas habilidades como o trabalho em conjunto, o bom humor e o espírito de proteção. O espetáculo tem 1 hora, com classificação livre, a montagem passa mensagens como a preservação do meio ambiente, amizades, companheirismo, cumplicidade e trabalho em equipe.

Ryder é um jovem que luta pelos ideais de outras pessoas e animais, ele é o líder da Patrulha Canina, um grupo de cachorros que ajuda toda a cidade, em qualquer situação. O grupo é formado por seis filhotes de raças diferentes, cada um dele é denominado para uma distinta missão, Chase, filhote policial costuma participar de quase todas as missões, Marshall um filhote bombeiro meio desastrado, mas sempre com muita disposição para ajudar quem mais precisa. Rocky o filhote da reciclagem ajuda a manter a cidade limpa e organizada, Zuma a filhote da água, ela está em todas as missões que envolve água, Rubble é o filhote construtor e cavador, tudo que envolver a construção ele será chamado, Skye a filhote voadora, tudo que envolver as alturas ela será convidada, juntos formam a patrulha canina.

Promovido pela Magia Produções, o Festival Kids com Patrulha Canina "Ao Vivo" tem uma 1 hora de espetáculo, com classificação livre. A montagem passa mensagens como a preservação do meio ambiente, amizades, companheirismo, cumplicidade e trabalho em equipe. No elenco, Ryder, Chase, Marshall, Rocky, Zuma, Rubble e Skye.

SERVIÇO:

Espetáculo ao vivo da Patrulha Canina desembarca no Recife para apresentação única

Quando: Quarta-feira (15) | Sessão única: às 16h

Entrada: R$70,00 e R$ 35

Ingressos disponíveis: https://www.ingressosa.com/patrulha-canina-ao-vivo-recife-pe-16:00hrs

Local: Teatro do Imip - Rua dos Coelhos, 300, Boa Vista

