CIRCO

Espetáculo de acrobacias aéreas chega ao Teatro de Santa Isabel no Dia da Mulher

Produzida por equipe majoritariamente feminina, obra mistura circo e cultura popular

Alunas e alunos da escola Casa Coração apresentem espetáculoAlunas e alunos da escola Casa Coração apresentem espetáculo - Foto: Eulália Lins/Divulgação

Misturando circo e cultura popular, “Chão de Estrelas” sobe ao palco do Teatro de Santa Isabel. Produzido por uma equipe majoritariamente feminina, o espetáculo de acrobacias aéreas será apresentado no Dia da Mulher, 8 de março, às 18h. 

A peça de circo contemporâneo é assinada pela Casa Coração, com direção de Jéssica Moura, coreografias de dança popular por Gabriela Holanda, iluminação de Natalie Revorêdo e figurinos de Beatriz Guedes. O músico Felipe Rocha é o responsável pela trilha sonora original.

O espetáculo parte de referências locais, como cavalo marinho, maracatu, manguebeat, capoeira, frevo, ciranda, xote e baião. Em cena, os aparelhos aéreos circenses fazem alusão às brincadeiras, festejos e sagrados populares.
 

O elenco é formado por alunas e alunos da Casa Coração, escola com mais de 8 anos de experiência no ensino de artes aéreas circenses. A narrativa é executada nos tecidos acrobáticos, lira aérea e em aparelhos inovadores, como o carrossel e esfera.

Serviço
Espetáculo “Chão de Estrelas”
Quando: 8 de março, às 18 horas
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio 
Ingressos a partir de R$ 47, à venda no Sympla

*Com informações da assessoria de imprensa. 

