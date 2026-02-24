Espetáculo de acrobacias aéreas chega ao Teatro de Santa Isabel no Dia da Mulher
Produzida por equipe majoritariamente feminina, obra mistura circo e cultura popular
Misturando circo e cultura popular, “Chão de Estrelas” sobe ao palco do Teatro de Santa Isabel. Produzido por uma equipe majoritariamente feminina, o espetáculo de acrobacias aéreas será apresentado no Dia da Mulher, 8 de março, às 18h.
A peça de circo contemporâneo é assinada pela Casa Coração, com direção de Jéssica Moura, coreografias de dança popular por Gabriela Holanda, iluminação de Natalie Revorêdo e figurinos de Beatriz Guedes. O músico Felipe Rocha é o responsável pela trilha sonora original.
O espetáculo parte de referências locais, como cavalo marinho, maracatu, manguebeat, capoeira, frevo, ciranda, xote e baião. Em cena, os aparelhos aéreos circenses fazem alusão às brincadeiras, festejos e sagrados populares.
O elenco é formado por alunas e alunos da Casa Coração, escola com mais de 8 anos de experiência no ensino de artes aéreas circenses. A narrativa é executada nos tecidos acrobáticos, lira aérea e em aparelhos inovadores, como o carrossel e esfera.
Serviço
Espetáculo “Chão de Estrelas”
Quando: 8 de março, às 18 horas
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio
Ingressos a partir de R$ 47, à venda no Sympla
*Com informações da assessoria de imprensa.