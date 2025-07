A- A+

PROGRAMAÇÃO Espetáculo de dança e música marca abertura do Festival Pernambuco Meu País Montagem com direção de Maria Paula Costa Rêgo e Maciel Salu passa por sete cidades do interior do Estado a partir desta sexta-feira (25)

Um espetáculo cênico que reúne dança, música e projeção audiovisual abre a programação do 2° Festival Pernambuco Meu País, que começa nesta sexta-feira (25) em Salgueiro.

A montagem, que leva o mesmo nome do festival, será apresentada também nas cidades de Buíque, Bezerros (Serra Negra), Pesqueira, Gravatá, Arcoverde e Caruaru, sempre nas sextas-feiras.

Com direção coreográfica de Maria Paula Costa Rêgo, direção musical de Maciel Salu e projeções digitais assinadas por Gabriel Furtado, o espetáculo propõe um percurso pelas manifestações culturais do Estado, como maracatu, cavalo marinho, coco, frevo e trupé indígena.

A trilha sonora é executada ao vivo por músicos que também atuam em cena, mesclando composições autorais e músicas de nomes como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Reginaldo Rossi e Chico Science.

A nova versão do espetáculo retoma o formato usado na edição anterior do festival, agora com reformulações cênicas e musicais. Em cena, 14 artistas, entre músicos, dançarinos e artistas circenses, conduzem a narrativa, que homenageia figuras da cultura popular pernambucana, como Mestre Salu (em memória), Mestre Manuel Eudócio (também em memória) e a mestra do coco Severina Lopes.

Segundo os realizadores, a proposta é valorizar a diversidade regional e as tradições culturais do Estado em uma montagem itinerante com acesso gratuito. Entre os nomes que integram a equipe estão os cantores Bella Kahun, de Garanhuns, e Miguel Pandeirada, do Sertão do Pajeú, representantes da nova geração da música popular do interior.

