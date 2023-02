A- A+

DANÇA Espetáculo de dança "O Silêncio e o Caos" realiza sessões no Teatro Hermilo Borba Filho Apresentações ocorrem neste sáado (4) e no domingo (5)

O espetáculo “O Silêncio e o Caos”, da Cais Centro de Dança, ganha duas sessões no Teatro Hermilo Borba Filho. As apresentações ocorrem neste sábado (4), às 20h, e no domingo (5), às 19h.

Dividida em sete movimentos, a encenação aborda os conflitos dos diversos momentos de uma experiência de delírio. O espetáculo foi remontado para abordar as crises emocionais desencadeadas durante a pandemia de covid-19.



“O Silêncio e o Caos” é interpretado pelo bailarino e coreógrafo Dielson Pessoa de Melo. A obra tem direção de Nilo Henrique Cabral, produção musical de Lucas Ferraz e iluminação de Jathyles Miranda.

Serviço:

Espetáculo “O Silêncio e o Caos”

Neste sábado (4), às 20h; e no domingo (5), às 19h

No Teatro Hermilo Borba Filho

R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada)

À venda pelo Sympla

