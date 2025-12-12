Espetáculo de flamenco "LauD - De Andaluzia ao Sertão" é apresentado nesta sexta-feira (12)
Apresentação promovida pela escola de dança Flamencura ocorre no Teatro Barreto Júnior
O espetáculo “LauD - De Andaluzia ao Sertão” sobe ao palco do Teatro Barreto Júnior nesta sexta-feira (12), a partir das 19h30. A produção é apresentada pela escola de dança flamenca Flamencura.
Com direção de Rafaela Wanderley, a montagem é apresentada em três atos: “Rocio”, “Noite de San Juan” e “Flamencura”. As coreografias são assinadas pela diretora, além de André Pimentel, La Negra (Ana Medeiros), Mariana Abreu e Milene Muñoz.
O espetáculo destaca as conexões entre o Nordeste brasileiro e a Andaluzia, no Sul da Espanha. As cenas evocam as peregrinações religiosas, as festividades de São João e as influências árabes e judaicas que permeiam as tradições de ambas as regiões.
“LauD” leva ao palco 27 bailaoras e bailaores, com figurinos da La Prenda Flamenca. A música é executado ao vivo por cinco artistas, com destaque para a participação especial da recifense Laís Senna, que faz um dueto com a cantora Isadora Arruda durante a interpretação de “Assum Preto” em ritmo de seguiriya (compasso flamenco).
Serviço:
Espetáculo “LauD - De Andaluzia ao Sertão”
Quando: nesta sexta-feira (12), às 19h30
Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina
Ingressos por R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140 (inteira), via Guichê Web
*Com informações da assessoria de imprensa.