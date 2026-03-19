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COMÉDIA Espetáculo de humor, "Comediano, a comédia do cotidiano", em curta temporada em Pernambuco; confira A peça acontece tem apresentações no Recife (21) e em Jaboatão dos Guararapes (22)

Com um humor leve, ''Comediano, a comédia do cotidiano'' volta aos palcos com duas apresentações únicas. Neste sábado (21), às 20h, no Teatro Barreto Júnior, no Recife, e no domingo (22), às 18h30, no Teatro Samuel Campelo, em Jaboatão dos Guararapes.

O elenco conta com premiados atores do humor nacional, que dão vida a mais de 20 personagens, explorando as situações engraçadas do cotidiano. Com destaque para o pernambucano Flávio Andradde, nome de visibilidade do stand-up comedy no Brasil. Além dele, Filipe Enndrio, Múcio Eduardo e Toninho Miranda estão no espetáculo.

Quem nunca passou horas nas redes sociais, ou então pegou um transporte público lotado na volta do trabalho? Com projeções de vídeos, luzes e trilhas sonoras, a peça conduz o público dentro desses cenários corriqueiros.

Após 10 anos, o espetáculo retorna aos palcos visando a celebração do humor.

SERVIÇO

''Comediano, a comédia do cotidiano'' - Recife

Quando: Sábado (21), às 20h

Onde: Teatro Barreto Júnior;

Ingressos: a partir de R$ 40,00 no Sympla e na bilheteria do Teatro, no dia do espetáculo com 1h de antecedência.

Mais Informações: (81) 9.8742-2441



''Comediano, a comédia do cotidiano'' - Jaboatão dos Guararapes

Quando: Domingo (22), às 18h30

Onde: Teatro Samuel Campelo Praça Nossa Sra. do Rosário, 510, Centro - Jaboatão dos Guararapes

Ingressos: a partir de R$ 40,00 no Sympla e na bilheteria do Teatro, no dia do espetáculo com 1h de antecedência.

Mais Informações: (81) 9.8742-2441

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