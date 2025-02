Espetáculo de humor "Comediano" ganha sessão no Teatro RioMar, neste sábado (8)

A- A+

O espetáculo “Comediano - A comédia do cotidiano” está de volta aos palcos após dez anos de sua estreia. A peça ganha sessão neste sábado (8), às 20h, no Teatro Riomar Recife.

No elenco, estão os atores Flávio Andradde, Filipe Enndrio, Múcio Eduardo e Toninho Miranda. Eles dão vida a mais de 20 personagens, explorando as situações engraçadas do cotidiano.

Redes sociais, transporte público lotado e o dia a dia de um médico da rede pública de saúde estão entre os temas abordados. Projeções de vídeos, luzes e trilhas sonoras ajudam a aumentar a identificação com as histórias contadas.

Serviço:

“Comediano - A comédia do cotidiano”

Neste sábado (8), às 20h

No Teatro RioMar (Shopping RioMar)

Ingressos a partir de R$ 40, à venda na bilheteria do Teatro e no site Uhuu.com



