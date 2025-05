A- A+

HUMOR Espetáculo de palhçaria circula por assentamentos rurais de Pernambuco Marina Fenicio, a palhaça Solariana, leva apresentação para quatro comunidades do Movimento Sem Terra (MST) no estado

A atriz Marina Fenicio circula por assentamentos rurais de Pernambuco, a partir deste sábado (10), sempre às 16h, com apresentações gratuitas da palhaça Solariana. A primeira parada é em Moreno, na Região Metropolitana do Recife.

Por meio do projeto "Solarina no Campo - Uma Palhaça em Assentamentos Rurais", a artista realiza sessões do espetáculo de palhaçaria "Enquanto isso no Carnaval…". Estão contempladas quatro comunidades do Movimento Sem Terra (MST) em diferentes regiões do estado.

O espetáculo propõe busca inspiração nas tradições populares pernambucanas, como frevo, maracatu rural e cavalo marinho, costuradas em uma narrativa lúdica e cheia de humor. A encenação tem duração de 30 minutos.

A ideia do projeto de circulação é difundir a arte circense em áreas com pouco acesso à cultura. Além disso, o projeto busca provocar reflexões sobre opressão de gênero por meio da arte da palhaçaria.

Confira a agenda de apresentações:

10/05, às 16h – Assentamento MST Jaboatãozinho (Moreno/PE)

24/05, às 16h – Assentamento MST Canoa Rachada (Água Preta/PE)

31/05, às 16h – Assentamento MST Boa Vista (Limoeiro/PE)

07/06, às 16h – Assentamento MST Pedro Inácio (Nazaré da Mata/PE)



Veja também