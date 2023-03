A- A+

Poesia Espetáculo de poesia autoral estreia no Espaço Pasárgada Iniciativa "União com Bandeira" é homenagem ao poeta Manoel Bandeira

O Espaço Pasárgada, no bairro da Boa Vista, recebe às 18h desta sexta-feira (17) o lançamento do espetáculo "União com Bandeira", interpretado pelas vozes diversas de Allan Sales, Ana Barbosa, Ceci Alencar, Fabiano Jiló, Karina Souza e Valmir Jordão.

O grupo atualmente realiza, uma vez por mês, o "Sarau Muafro", no Museu Afro-Brasil Rolando Toro, onde empregam música e elementos cênicos em seus recitais - caracaterística trazida para o espetáculo.

A iniciativa, em homenagem ao poeta Manoel Bandeira, conta com produção e direção de Allan Sales e Valmir Jordão. Além das poesias autorais, três poemas de Bandeira serão declamados pelo poeta Marlos Guedes: "Poética", "Arte de amar" e "Evocação do Recife".

SERVIÇO

Lançamento coletivo e espetáculo União com Bandeira

Quando: Sexta-feira (17), às 18h

Onde: Espaço Pasárgada (Rua da União, 263, Boa Vista – Recife/PE)

Acesso Gratuito

