Novo espetáculo de Rafaela Azevedo é cancelado em Curitiba e atriz cita censura

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O novo espetáculo da atriz Rafaela Azevedo teve apresentação cancelada, no Teatro Ópera de Arame, em Curitiba (PR), como divulgado na noite da última quarta-feira (1º). A artista afirma que a situação decorre de uma ação de censura realizada pelos órgãos públicos responsáveis pela gestão do espaço. Segunda parte de uma trilogia iniciada com "King Kong Fran", um dos maiores fenômenos teatrais recentes no país, "A Igreja da Fran" aborda, com humor, as relações entre cristianismo e opressão, questionando passagens da Bíblia lidas como misóginas e citando casos de pedofilia praticadas por autoridades religiosas.

"Não existe outra palavra a não ser censura, pois uma apresentação que estava confirmada, com contrato assinado e ingressos vendidos ter o cancelamento por não seguir 'a moral', leia-se: por denunciar a imoralidade e a impunidade das instituições que se utilizam da fé e da ignorância do povo para cometerem todo o tipo de crime", manifestou-se Rafaela, em texto publicado no Instagram.

A apresentação de "A Igreja da Fran", em Curitiba, estava marcada para o dia 23 de agosto. Já haviam sido vendidos cerca de 200 ingressos — o público, agora, será ressarcido, como informa a produção do espetáculo. "Eu sabia que íamos incomodar, mas não imaginava que seria já no primeiro mês de estreia do projeto", diz Rafaela, que levará a peça, neste mês, para o Teatro Frei Caneca, em São Paulo — e, a partir de setembro, para o Teatro Clara Nunes, na capital fluminense.

Empresa que cuida da administração da Ópera de Arame — gerida por meio de concessão à iniciativa privada —, a DC Set afirma, por meio de nota, que o espetáculo "não será realizado exclusivamente por questões contratuais que impediram a confirmação do evento na data pré-definida". A concessionária ressalta que a decisão foi tomada "sem qualquer relação com censura".

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