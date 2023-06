A- A+

Musical Espetáculo do Mundo Bita sobe ao palco do Teatro RioMar; veja informações de ingressos e horários Lançada em 2017, peça teatral "Bita e a Imaginação que Sumiu" traz aventura com os personagens da animação pernambucana

Do YouTube para os palcos, o musical “Bita e a Imaginação que Sumiu”, espetáculo teatral do Mundo Bita, passa pelo Recife neste final de semana. As apresentações ocorrem neste sábado (24) e no domingo (25), às 17h, no Teatro RioMar.

Lançada em 2017, a montagem foi retomada em turnê nacional neste ano. O texto é de autoria de João Henrique, um dos sócios da animação, e a direção fica por conta de Alessandra Colasanti. A obra é fruto de uma parceria entre a empresa criadora dos personagens, Mr.Plot, e a Gávea Filmes, produtora de cinema e teatro.

Com 10 músicas autorais que já fazem sucesso na internet, a peça traz uma dramaturgia pensada especialmente para o teatro. Na história, Bita vive uma aventura com os seus amigos Lila, Dan e Tito. Notando a falta da imaginação, ingrediente que move tudo no seu planeta, o Mundo Bita, o personagem viaja até a Terra para tentar solucionar o problema.





O Mundo Bita nasceu no Recife, em 2011, nos estúdios da produtora de conteúdo Mr.Plot. Chaps Melo, cantor e sócio da empresa, criou o personagem para ilustrar o quarto da sua primeira filha.

Em mais de uma década, já foram lançados mais de 100 videoclipes de animação estrelados pelos personagens, ultrapassando 14 bilhões de visualizações no Youtube. Com “Bita e a Natureza”, o projeto foi indicado ao 19º Grammy Latino de Melhor Álbum Infantil.

Serviço:

“Bita e a Imaginação Que Sumiu”

Quando: neste sábado (24) e no domingo (25), às 17h

Onde: Teatro RioMar (RioMar Shopping - Av. República do Líbano, 251, Pina)

Ingressos: a partir de R$ 10, à venda no site Uhuu

