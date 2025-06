A- A+

Teatro Espetáculo "Dom Casmurro" abre comemorações do bicentenário do Ginásio Pernambucano A apresentação baseada na obra de Machado de Assis será nesta sexta-feira, às 15h30 e 18h, para celebrar os 200 anos da tradicional Escola de Referência em Ensino Médio, que fica no Recife

Em comemoração aos 200 anos da Escola de Referência em Ensino Médio Ginásio Pernambucano, um espetáculo cultural baseado em “Dom Casmurro", obra-prima de Machado de Assis, será apresentado em dois horários esta sexta-feira (6), às 15h30 e 18h.

A montagem será apresentada no Ginásio Pernambucano, que fica localizado na rua da Aurora, área central do Recife. É realizada pela Cia de Teatro Novos Talentos, adaptada por Moisés Monteiro de Melo Neto e tem a direção de Marcelo Maracá.

Com a apresentação do clássico “Dom Casmurro”, as celebrações do bicentenário da escola estão oficialmente abertas.

Fundado em 1825, o Ginásio Pernambucano formou muitas gerações e teve alunos ilustres como os escritores Ariano Suassuna e Clarice Lispector, nomes importantes para a formação cultural dos brasileiros.

Anteriormente, o público ainda teve a oportunidade de ver outras apresentações do espetáculo durante a quarta (4) e quinta-feira (5).



Serviço

"Dom Casmurro"

Data e hora: 6 de junho, com duas sessões: às 15h30 e às 18h

Local: rua da Aurora, 703 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050-000

Veja também