Rio de Janeiro Espetáculo dos ritmos : veja o que foi sucesso e o que 'flopou' no show do Alok em Copacabana Apesar da chuva persistente, milhares de pessoas compareceram ao evento, organizado em frente ao hotel e que, de quebra, celebrou os 32 anos do artista

A performance do DJ ALok em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na noite deste sábado, reuniu milhares de pessoas no Posto 3 da praia, apesar da chuva que persistiu durante o dia todo. O público, menor do que o esperado, divertiu-se com o repertório musical, com os copos coloridos e personalizados e com a estrutura tecnológica do palco. Mas a chuva e os muitos relatos de roubos, furtos e arrastões dividiram a alegria com um clima de insegurança. Confira o que deu certo e o que "flopou" no evento, uma comemoração aos 100 anos do Copacabana Palace e do artista, que completou 32 anos.

Sucesso:

Copos do Alok

O público na areia curtiu a apresentação do DJ bebendo em copos coloridos, pendurados ao pescoço, vendidos por ambulantes. Estampado nos objetos estava o nome do artista, do Copacabana Palace, e a data da festa.

Os copos foram vendidos a R$ 20 e era o item mais popular entre os presentes. Alguns óculos escuros com o nome de Alok na lente, ou bonés personalizados também fizeram parte da caracterização.

Pouco atraso

Com previsão para as 20h, o show iniciou com pouco atraso: após conceder uma breve entrevista para o canal Multishow, Alok subiu ao palco apenas dez minutos depois do previsto.

Telões na pirâmide

A estrutura de 25 metros de altura onde o DJ se apresentou tinha formato de pirâmide. Para facilitar a visualização, foram colocados quatro telões exibindo efeitos complementares às músicas, como paisagens, retratos e partes de vídeo clipes. O recurso possibilitou ao público acompanhar as apresentações com nitidez, independentemente da distância.

"Flopou"

Insegurança no evento

Assim que o público começou a lotar a areia da praia, casos de furtos, roubos e arrastões passaram a ser recorrentes. Nas redes sociais, vídeos e fotos do crime assustaram pela quantidade de menores em ação, além de grupos de homens correndo e, até mesmo, agredindo quem assistia ao espetáculo. As ocorrências foram registradas na 12ª DP.

Palco Alto

A ideia dos telões foi boa para o público, mas a estrutura de 25 metros já não agradou tanto. Por causa da altura, Alok ficou muito pequeno e distante das pessoas, o que, em alguns momentos, virou reclamação entre os presentes.

Chuva

O mau tempo foi um dos principais desafios da noite. A garoa deu lugar a chuva moderada e ficou oscilante durante o dia todo. Para tentar curtir o show, boa parte do públicou usou capas de chuva e guardas-chuva e tentou proteger o celular com capinhas específicas. Houve também aqueles que assistiram ao espetáculo embaixo de marquiser de lojas, hoteis e quiosques.

