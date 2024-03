Espetáculo "Elas Brilham" estreia turnê nacional no Teatro Rio Mar, neste final de semana

A- A+

Marcando o encerramento do Mês da Mulher, o espetáculo “Elas Brilham – Vozes que Iluminam e Transformam o Mundo” chega ao Recife para quatro apresentações no Teatro RioMar, nesta sexta (29), às 20h; em duas sessões no sábado (30), às 16h e 21h; e, encerrando a curta temporada no Recife, no domingo (31), às 19h30. Os ingressos estão à venda no site Uhuu, a partir de R$ 90.



Criado por Frederico Reder e Marcos Nauer; responsáveis pelos sucessos “60! Década de Arromba”, “70! Década do Divino Maravilhoso” e “80! A Década do Vale Tudo”; “Elas Brilham” faz parte do novo gênero teatral criado pela dupla chamado doc musical. Um estilo que mescla linguagens de documentário, teatro e música para contar grandes acontecimentos ao longo da história da humanidade.



No elenco, grandes nomes do teatro musical brasileiro, como Sabrina Korgut, Ivanna Domenyco, Jullie, Débora Pinheiro, Chelle, Lola Borges e a pernambucana Diva Menner, revelada para o país no The Voice Brasil.

Sobre o musical

Assistido por mais de 100 mil pessoas em 2023, “Elas Brilham” traz sete artistas mulheres que levam o público a uma viagem no tempo por meio da música. Do soul de Aretha Franklin ao rock de Rita Lee e Tina Turner, do talento de Elis Regina às composições autorais de Dona Ivone Lara, da voz eterna de Whitney Houston ao pop da Madonna, do feminejo de Marília Mendonça às novas vozes que continuam a iluminar o mundo.



Elas contam a história de grandes mulheres e levam o espectador a épocas como a era de ouro do rádio brasileiro, passando por gêneros como MPB, samba, jazz, rock e blues, até chegarem aos dias atuais com o pop de Anitta, Iza e Beyoncé. Tudo isso com recortes tecnológicos de recursos audiovisuais de cada uma das épocas. Elas são cantoras, escritoras, cientistas, atrizes, pintoras, professoras, donas de casa. São vozes que brilham, transformam o mundo e estão representadas pela música neste espetáculo.



Após Recife, o espetáculo segue para Salvador (05, 06 e 07 de abril); Brasília (12, 13 e 14 de abril); Goiânia (19, 20 e 21 de abril); Campinas (26 de abril a 05 de maio); Santos (17, 18 e 19 de maio); Curitiba (24, 25 e 26 de maio); Porto Alegre (31 de maio a 01 de junho) e Petrópolis (07, 08 e 09 de junho).

“É uma honra para a Brasilprev seguir apoiando esse espetáculo grandioso, que narra a vida de mulheres inspiradoras que transformaram suas gerações. Para nós, é motivo de orgulho estarmos ao lado dessa nova turnê, que levará muita emoção e arte de norte a sul do nosso país, destaca Camilo Buzzi, diretor comercial e marketing da Brasilprev.

A turnê 2024 do espetáculo Elas Brilham tem apoio institu cional do Grupo Mulheres do Brasil, um movimento suprapartidário fundado em 2013, com o objetivo de estimular a participação feminina em todos os espaços de poder que envolvam a tomada de decisões em prol do desenvolvimento do Brasil.



Sob a liderança inspiradora da Luiza Helena Trajano o grupo completou 10 anos e atualmente conta com mais de 120.000 mulheres voluntarias, 154 Núcleos Regionais, abrangendo 22 países, em todos os continentes. Segundo Alexandra Segantin, CEO do Grupo, o apoio à turnê Elas Brilham, que celebra a jornada de grandes mulheres na música, reforça a missão de propagar de protagonismo feminino, utilizando a arte como uma ferramenta poderosa de conexão e inspiração para mostrar e força da mulher também para promover soluções concretas aos desafios sociais.



SERVIÇO:

“Elas Brilham – Vozes que Iluminam e Transformam o Mundo”

Data: 29, 30 e 31 de março

Horário: Sexta, 20h. Sábado, às 16h e 21h. Domingo às 19h30

Local: Teatro RioMar (Av. República do Líbano, 251 - Boa Viagem, Recife)

