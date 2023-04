A- A+

TEATRO Espetáculo "Era uma, era duas, era três vez Julieta e Romeu" será encenado no Teatro Barreto Júnior Peça teatral leva a clássica história de "Romeu e Julieta" para o cenário do Sertão

O Teatro Barreto Júnior recebe, nesta quinta-feira (13), às 20h, o espetáculo “Era uma, era duas, era três vez… Julieta e Romeu”. Baseada na obra clássica de William Shakespeare, a peça transporta o amor impossível de "Romeu e Julieta" para o Sertão nordestino.

A encenação será apresentada como conclusão do curso de montagem realizado pela Escola de Teatro A Construção do Ator. A instituição trabalha há mais de seis anos na formação de atores e atrizes no Recife.

A trama, que percorre o imaginário popular desde o século 16, narra a paixão que nasce entre dois jovens de famílias rivais. Nesta nova montagem, essa história de amor recebe o reforço de elementos da cultura nordestina.



O texto e a direção são de Emmanuel Matheus, com produção de Juliana Couto e assistência de direção de Simão de Farias.

Serviço:

“Era uma, era duas, era três vez… Julieta e Romeu”

Nesta quinta-feira (13), às 20h

No Teatro Barreto Júnior (Rua Estudante Jeremias, Pina)

Ingressos: R$ 40



