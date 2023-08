A- A+

Teatro Infantil Espetáculo infantil "Clarice Matou os Peixes" chega ao Teatro Francisco Nunes; saiba mais Inspirada na obra de Clarice Lispector, a peça foi recipiente do Prêmio Governador do Estado do Paraná em 2011, na categoria de Melhor Espetáculo

O Teatro Francisco Nunes será palco do espetáculo de teatro infantil “Clarice Matou os Peixes”, neste sábado (26) e domingo (27), às 17h.

Realizada pela Cia. do Abração, a peça é inspirada na obra “A mulher que matou os peixes”, de Clarice Lispector. Enquanto levanta a questão da relação afetiva de crianças com seus animais de estimação, a trama propõe um discurso honesto sobre o sentimento de perda e morte. O desafio de levar à cena a dramaticidade e sensibilidade aliadas ao universo infantil proporciona ao público um espetáculo poético e único.

Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos de forma antecipada no Sympla ou na bilheteria do teatro, a partir de duas horas antes da apresentação.

"Clarice Matou os Peixes" foi vencedora do Prêmio Governador do Estado do Paraná em 2011, na categoria de Melhor Espetáculo. A peça foi produzida através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba, e teve sua estreia em 3 de junho de 2011, na Sala de espetáculos Raul Cruz, na sede da Cia. do Abração, em Curitiba, fazendo 30 sessões na primeira temporada.

Desde então, passa por festivais nacionais e internacionais, e através de editais importantes, circula pelo Brasil.

Serviço

Teatro Infantil: "Clarice Matou os Peixes"

Sábado (26) e domingo (27), às 17h

No Teatro Francisco Nunes (Avenida Afonso Pena, 1321)

Entrada gratuita, com retirada de ingressos no site do Sympla ou na bilheteria do Teatro, a partir de 2 horas de antecedência

Veja também

Celebridades Maíra Cardi e Thiago Nigro jogam festa de luxo para 2024 e decidem se casar "em off"