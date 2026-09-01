"Da Janela": espetáculo leva para o palco acessibilidade como parte integrante da montagem
Em cartaz na Caixa Cultural Recife a partir desta sexta (4), peça convida crianças e adultos à descoberta de novas formas de comunicação em cena
De forma poética, lúdica mas acima de tudo acessível. É este o mote do espetáculo "Da Janela", em cartaz a partir desta sexta (4) até 13 de setembro na Caixa Cultural, Bairro do Recife.
No palco, personagens contracenam entre si utilizando recursos como Libras e reforçando que é possível aliar o fazer artístico com acesso do público - com ou sem deficiência - que interage com a narrativa.
Concebida por Marco dos Anjos, no elenco Luize Mendes Dias, Elizândra Souza, Mariana Siciliano e Alain Catein vivem a história de crianças que descobrem novas formas de comunicação a partir de encontros entre as janelas de suas casas.
A montagem, aliás, é resultado da pesquisa do diretor sobre inclusão nas artes cênicas.
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Vale ressaltar que o espetáculo conta, também, com a produção de recursos de acolhimento, como monitores especializados e fones abafadores.
A PEÇA
Enquanto Malu narra os acontecimentos da vizinhança, Nina apresenta possibilidades de comunicação para além das palavras.
A atriz e intérprete de Libras, Thamires Ferreira, participa da cena como a síndica da vizinhança, promovendo interação com a plateia.
SERVIÇO
Espetáculo "Da Janela"
Quando: desta sexta-feira, 4, até 13 de setembro (sexta às 15h; sábados às 11h e 15h e domingos às 11h
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
A partir de R$ 15 no site da Caixa Cultural
Informações: @caixaculturalrecife // www.caixacultural.gov.br
Com acesso a pessoas com deficiência