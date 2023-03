Espetáculo infantil "Diversidades" estreia no Recife

A- A+

Raízes mambembes do teatro se misturam aos palcos modernos para o espetáculo infantil gratuito, "Diversidade", apresentado pela Trupe da Meia Noite e do Meio Dia, dentro do Projeto Diverte Teatro Viajante, que estreia amanhã no Recife e depois percorre cidades da Mata Norte e do Litoral do Estado. A itinerância segue, em palcos de escolas, pelos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará e Tocantins.

Sob incentivo da Lei Federal de Incentivo à Cultura e apoio do Ministério da Cultura, "Diversidade" somará no total 110 apresentações. Com roteiro idealizado pela Trupe, o projeto foi pensado com o intuito de mostrar, através da arte do teatro, o quão é importante conviver com as diferenças.







"Provocar esse debate de forma lúcida por meio do teatro faz com que o aprendizado e a arte aconteçam em sua máxima potência", enaltece Ave Terrena, que assina o texto da peça.

Cantigas e brincadeiras de roda

Danilo Miniquelli, produtor do espetáculo, define o projeto Diverte Teatro Viajante como "resgate cultural, com malas inventivas de rodinhas por onde saem objetos, figurinos, retalhos, bonecos, além de brincadeiras de roda e cantigas". "É um universo atemporal inteiro", complementa.

Já os figurinos e o cenário criados por Thales Cristovão trazem para o palco a teatralidade e o artesanal, que se fundem em narrativas poéticas que podem ser lidas por trás da roupa cênica.

E o roteiro musical, assinado por Dani Marcon, explora sons e canções atemporais, em junção de ritmos, batidas e interferências eletrônicas, somando tradicional e contemporâneo, com foco na brasilidade mas também em referências mundiais.

Programação de "Diversidade

Recife

Quarta-feira (29), 8h e 9h30

Escola Antonio Farias Filho, San Martin

Glória do Goitá

Quinta-feira (30), às 15h e na sexta (31), às 8h

Escola Dom Miguel de Lima Valverde

Lagoa de Itaenga

Sexta-feira (31), às 13h30 e às 14h30

Escola Mirian Araújo

Ipojuca

Segunda-feira (3), às 11h e às 13h30

Escola Municipal Santo Cristo

