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LEGADO Espetáculo inspirado em Ariano Suassuna chega a Taperoá neste sábado (10) Montagem do Galpão das Artes será apresentada gratuitamente durante as comemorações pelos 140 anos do município paraibano, onde o escritor passou parte da infância

O espetáculo teatral "O Peru do Cão Coxo", do Centro de Criação Galpão das Artes, de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, será apresentado neste sábado (10), às 19h30, em Taperoá, na Paraíba.

A montagem é inspirada na obra de Ariano Suassuna e integra a programação pelos 140 anos de emancipação política do município, onde o escritor passou parte da infância.

A apresentação será gratuita, na Praça das Bandeiras, em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição.

A apresentação também marca o início das atividades em preparação ao centenário de Ariano Suassuna, celebrado em 2027.

Além do espetáculo, o elenco fará uma leitura dramatizada de As Conchambranças de Quaderna, na Casa Museu Ariano Suassuna. A peça será a próxima montagem do grupo, com estreia prevista para 2027.

“São os dois estados que têm uma relação muito forte com a cultura popular e, especialmente, com a obra de Ariano Suassuna. É muito especial receber este espetáculo nas comemorações dos 140 anos de Taperoá. Este será o primeiro passo para 2027, quando celebraremos o centenário de Ariano Suassuna. Que essa apresentação seja o início de muitas outras ações que aproximem Taperoá do legado de Ariano, que faz parte da nossa identidade”, afirmou Laís Costa, secretária de Turismo, Cultura e Economia Criativa de Taperoá.

Sobre o espetáculo

O espetáculo teatral "O Peru do Cão Coxo", uma produção do Centro de Criação Galpão das Artes, de Limoeiro (PE), inspirado na obra de Ariano Suassuna | Foto: Rafael Morais/Galpão das Artes

Inspirado no primeiro ato de A Farsa da Boa Preguiça, de Ariano Suassuna, O Peru do Cão Coxo se passa no sertão de Taperoá. A trama acompanha o poeta Joaquim Simão e sua esposa, Nevinha, diante das investidas de Aderaldo Catacão e Clarabela.

Com humor, música e referências à cultura popular nordestina, a história se desenvolve entre encontros, desejos e trapaças.

Trajetória

O Centro de Criação Galpão das Artes completa 26 anos de atuação e reúne em seu repertório outras montagens de obras de Ariano Suassuna, como O Caso do Novilho Furtado e A Inconveniência de Ter Coragem.

Esta última passou pelas regiões Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil e foi apresentada na Universidade de Coimbra, em Portugal.

O grupo também desenvolve o espetáculo Histórias Para Voar, voltado à contação de histórias para crianças, e ações de preservação da memória dos brinquedos populares tradicionais.

Com sede em Limoeiro, o espaço cultural conta com um teatro para 100 espectadores e abriga o Museu de Brinquedos Populares (Mubrin).

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