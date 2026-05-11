Espetáculo 'Isso não é um número de circo' em temporada no Recife

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O diálogo do circo com outras linguagens artísticas como o teatro, a dança e a música ganha contorno no espetáculo “Isso não é um número de circo”, criado pela dupla João Lucas Cavalcanti e Vitor Lima, da Cia Devir, que retorna aos palcos em nova versão em sessões gratuitas nos dias 15, 16, 28 e 29 de maio, sempre às 19h, no Teatro Hermilo Borba Filho, seguidas por rodas de diálogos.



João Lucas e Vitor iniciaram o processo de criação do espetáculo com uma série de experimentos em torno da Multicordas, aparelho composto por um conjunto de cordas suspensas. Esses movimentos conduziram a uma versão da obra, o primeiro espetáculo da Cia Devir, que estreou em 2022, mesclando a pesquisa de movimentos com questionamentos da dupla sobre os limites do circo no imaginário coletivo.

Em construção

Desde a primeira montagem, os artistas permaneceram em estado de criação, neste e em outros trabalhos, que adicionavam novas camadas às suas práticas e poéticas, dando nova roupagem ao agora renomeado “Isso não é um número de circo”. Para esta nova versão, convidaram diversos colaboradores, entre eles Marcelo Sena, que assumiu a dramaturgia junto à dupla. Figurinos, cenário e iluminação também ganharam novos contornos, potencializando os processos físicos e estéticos do espetáculo.



“Para nós, é muito importante ter pessoas de fora para contribuírem com seus olhares e, a partir disso, aprofundar essa perspectiva do circo que a gente quer apresentar. Neste novo momento, estamos mergulhando ainda mais nas questões que nos inquietam. Antes, a ideia de número de circo estava muito no formato, mas, hoje, enxergamos que é sobre apresentar às pessoas o tipo de circo que a Cia Devir faz, que tem a nossa cara, que expressa nossos desejos”, explica João Lucas.



No espetáculo, a plateia é estimulada a trocar com os artistas, a pensar e sentir junto. É também uma desconstrução da ideia da criação artística como uma prática hermética; ao contrário, João Lucas e Vitor compartilham os altos e baixos da criação, com humor e sensibilidade.

João Lucas Cavalcanti e Vitor Lima, da Cia Devir, em cena | Foto: Thais Lima/Divulgação

“Ainda existe um imaginário muito fixo sobre o que é circo e nos interessa tensionar isso. Nesta nova versão, aprofundamos a ideia, o esqueleto do espetáculo é o mesmo, mas o recheio é muito diferente, mais robusto. Esse trabalho, para a gente, é processual e está sempre em movimento. Desejamos brincar com o que pode o circo, como potencializar a linguagem, aproximando o público de novas perspectivas. É uma brincadeira, uma provocação, para mostrar que o circo pode ser muitas coisas e discutir muitos assuntos”, enfatiza Vitor.



Acessibilidade

A democratização da arte e a formação de público estão entre os pilares das práticas da Cia Devir. Neste projeto, após todas as sessões acontecerão rodas de diálogos com o público, com o intuito de compartilhar processos e ouvir percepções. Em parceria com a VouSer Acessibilidade, acontecerá uma sessão acessível para pessoas surdas, cegas e com baixa visão, no dia 16 de maio, com intérprete de Libras e audiodescrição.

Formação



No dia 28, João Lucas e Vitor oferecerão uma palestra aberta ao público, após a apresentação. Aos interessados no universo circense, serão realizadas duas oficinas gratuitas de introdução às Multicordas: dia 9, no Recife, data em que a dupla também oferece um ensaio aberto ao público, com bate-papo; e no dia 23, em Caruaru. Inscrições e informações sobre as atividades estão disponíveis no perfil @ciadevir (Instagram).



O projeto é uma realização da Cia Devir e conta com incentivo do Funcultura, através da Fundarpe e Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco.



SERVIÇO:

Espetáculo “Isso não é um número de circo”, da Cia Devir

Quando: 15, 16*, 28** e 29 de maio de 2026 (sextas e sábados), às 19h.

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho

* Sessão com intérprete de Libras e audiodescrição

** Sessão seguida por uma palestra

Classificação indicativa: Livre

Ingressos gratuitos, com distribuição 1h antes de cada sessão

Informações: @ciadevir (Instagram)

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