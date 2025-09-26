Sex, 26 de Setembro

CULTURA POPULAR

Espetáculo leva o carnaval de Pernambuco ao palco do Teatro do Parque

Apresentação é feita por 70 alunos do Núcleo Musical Irmã Sheilla (NuMIS), projeto da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins - Peixotinho

"Canto e Encanto Pernambuco - Folia e Foliões: Carnaval de Alegria" estreia neste domingo (28)"Canto e Encanto Pernambuco - Folia e Foliões: Carnaval de Alegria" estreia neste domingo (28) - Foto: Divulgação

Unindo teatro e música, o espetáculo “Canto e Encanto Pernambuco - Folia e Foliões: Carnaval de Alegria” ganha o palco do Teatro do Parque neste domingo (28), às 16h. Em cena, 70 alunos do Núcleo Musical Irmã Sheilla (NuMIS), projeto da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins - Peixotinho.

Prometendo um mergulho na cultura popular, a produção é o resultado de uma ação educacional. O NuMIS ministra aulas de música para crianças e jovens residentes nas comunidades de Boa Viagem e em alguns municípios da Região Metropolitana do Recife.
 

Segundo Terezinha Mendonça, coordenadora do núcleo, a ideia do espetáculo é “levar ao palco os sons e as cores que fazem do Carnaval Pernambucano uma das festas mais ricas do Brasil”.

Serviço:
Espetáculo musical “Canto e Encanto Pernambuco - Folia e Foliões: Carnaval de Alegria”
Quando: neste domingo (28), às 16
Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, Boa Vista - Recife)
Ingressos por R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada), à venda na Fraternidade Peixotinho, na bilheteria do Teatro do Parque ou pelo Sympla 

*Com informações da assessoria de imprensa. 

