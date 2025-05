Espetáculo "Medeia - Da Lama ao Caos" ganha apresentação gratuita pelo projeto Terça em Cena

A- A+

O projeto Terça em Cena apresenta, nesta terça-feira (13), a peça “Medeia - Da Lama ao Caos”. A sessão é gratuita e ocorre no Teatro Milton Baccarelli, às 19h.

O espetáculo da Cênicas Cia. de Repertório adapta a clássica tragédia grega “Medeia”, de Eurípedes, para o cenário do Recife. A nova versão parte do teatro físico, dos movimentos e da simbologia dos caranguejos.

Medeia sente sua vida desmoronar quando Jasão, seu companheiro e pai de seus filhos, decide vender a casa da família para uma construtora. Diante da traição, ela encontra no mangue, fonte de sustento e ancestralidade, a força para sobreviver.



O foco da encenação está na fisicalidade dos intérpretes e na potência da dramaturgia. Os atores usam roupas pretas, com o palco praticamente nu. A sonoplastia é composta por músicas do manguebeat. Já a iluminação foi pensada em tons ocre, vermelho, verde e âmbar.

Além da apresentação, a Cênicas Cia. de Repertório oferecerá a oficina “Pantomima: Do Corpo à Vida”. A atividade será realizada no dia 20 de maio, das 19h às 21h, com 20 vagas abertas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no Instagram (@tercaemcenaufpe).

Serviço:

Terça em Cena apresenta “Medeia - Da Lama ao Caos”

Quando: nesta terça-feira (13), às 19h

Onde: Teatro Milton Baccarelli (Centro de Artes e Comunicação da UFPE - Av. da Arquitetura, Várzea - Recife)

Ingressos gratuitos, com retirada 1h antes da apresentação

Instagram: @tercaemcenaufpe



