Espetáculo "Mundo Suassuna" leva o universo de Ariano para o público infantojuvenil

O espetáculo “Mundo Suassuna” chega à Caixa Cultural de 18 a 28 de junho, com sessões de quarta a sexta-feira, às 19h, e aos sábados, às 17h. Voltada ao público infantojuvenil, a peça é inspirada no universo literário de Ariano Suassuna.

A história acompanha um príncipe durante uma viagem pelo Sertão com o seu cavalo, em busca de um reino e de sua coroa perdida. Em uma travessia cheia de reviravoltas, o personagem errante enfrenta enigmas, caveiras e uma onça malhada.

Com direção e dramaturgia de Marcelo Romagnoli, a montagem traz no elenco Alexandre Roit, Fabio Espósito e Guryva Portela. Manuel Dantas Suassuna, filho do escritor, é o responsável pela criação do cenário.



Na ficha técnica do espetáculo, estão ainda a cantora e compositora Renata Rosa, com a trilha sonora; Silvana Marcondes, com os figurinos; Zé Valdir, com a cenografia e Rodrigo Bella Dona fazendo a iluminação.

Os ingressos poderão ser adquiridos pelo site da Caixa Cultural. As vendas começam no dia 13 de junho, às 12h, para as sessões de 18 a 21 de junho. Já para as apresentações de 25 a 28 de junho, a venda serão realizadas a partir de 20 de junho, às 12h

Serviço:

Espetáculo “Mundo Suassuna”

Quando: de 18 a 28 de junho; de quarta a sexta-feira, às 19h, e aos sábados, às 17h

Onde: Caixa Cultural Recife (Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife)

Ingressos por R$ 5 (meia) e R$ 10, à venda no site da Caixa Cultural

Informações: (81) 3425-1905



