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TEATRO Espetáculo "Neva" tem temporada gratuita no Recife e no Agreste Montagem é inspirada na dramaturgia do chileno Guillermo Calderón; apresentações acontecem no Sesc Casa Amarela e em Caruaru

O espetáculo “Neva”, inspirado na dramaturgia do chileno Guillermo Calderón, chega ao Recife e a Caruaru para temporada gratuita neste mês de setembro.



Na capital pernambucana as apresentações acontecem nesta terça (15) e quarta (16), às 20h, no Teatro Capiba, Sesc Casa Amarela, Zona Norte da cidade.



Já no Agreste, em Caruaru, a montagem ocupa o Teatro Lycio Neves nos dias 26, às 20h, e 27 de setembro, às 19h.



A Peça

A montagem acompanha Olga Knipper, Masha e Aleko, que se encontram em um teatro de São Petersburgo em 9 de janeiro de 1905 - mesma data do episódio conhecido como "Domingo Sangrento", quando tropas do czar Nicolau II reprimiram uma manifestação popular.

Enquanto aguardam a chegada dos demais integrantes do elenco para um ensaio, as três personagens conversam sobre suas vidas, relações e o próprio fazer teatral.

No palco no Recife, atores do presente buscam encenar “Neva” enquanto incorporam à criação materiais biográficos e experiências dos próprios artistas.



A proposta coloca em contato a dramaturgia de Calderón, acontecimentos históricos e questões atuais, explorando as relações entre arte, política e fracasso.

A encenação integra a pesquisa de pós-doutorado desenvolvida pela diretora Marianne Consentino no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia (PPGAC-UFBA), sob supervisão da Profa. Dra. Sonia Rangel.



O trabalho investiga procedimentos de atuação e encenação a partir do encontro entre a dramaturgia de Calderón, materiais biográficos dos artistas e diferentes temporalidades.

Discussão

Depois de cada apresentação de “Neva”, o público poderá participar do "Entre Campos", atividade que reúne pesquisadores e profissionais de diferentes áreas para discutir questões levantadas pelo espetáculo a partir de seus próprios campos de conhecimento.

No Recife, os encontros serão com Ricardo Postal, docente do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE, no primeiro dia de espetáculo, e Marina Pinheiro, professora do Departamento de Psicologia da UFPE, no dia seguinte.

Já em Caruaru participam Ana Maria de Barros, cientista política e docente da UFPE, no dia 26, e Taciano Valério, cineasta, psicólogo e professor, no dia 27.

"Neva" é realizado com incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura), Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco e conta, em todas as apresentações, com tradução em Libras.



SERVIÇO

Espetáculo “Neva”

Quando: nesta terça (15) e quarta (16), às 20h

Onde: Teatro Capiba - Av. Professor José dos Anjos, 4490, Casa Amarela, Recife

Acesso gratuito



Quando: 26 de setembro, às 20h e 27 de setembro, às 19h

Onde: Teatro Lycio Neves - Rua Carlos Laet, 356, Indianópolis, Caruaru

Acesso gratuito

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