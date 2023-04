A- A+

Artes cênicas Espetáculo "No Recife a lua é mais cheia" realiza apresentações no Teatro Hermilo Borba Filho Peça teatral será encenada neste sábado (22) e no domingo (23), às 19h30

O espetáculo "No Recife a lua é mais cheia" fica em cartaz no Teatro Hermilo Borba Filho, neste sábado (22) e no domingo (23), às 19h30. A peça teatral marca a conclusão do Módulo 2 da Turma 1 do curso Desvendando o Teatro, do grupo Teatro do Amanhã.

Ambientado no Recife do início dos anos 2000, o enredo reconta e reimagina clássicos da literatura mundial, misturando elementos de terror e fantasia. A trama convida o público a conhecer o Bar do Barba Azul, espaço para contar histórias que podem ser bobagem para uns e macabras para outros.



A montagem conta com dramaturgia e encenação de Rodrigo Hermínio, iluminação de Karine Lima e arte em desenho de Mary Alaska. O elenco é composto por André L. Conserva, Felipe Trindade, Gabriela Oliveira, Gaby Santiago, Juan Elias, Larissa Paiva, Lucius Teixeira, Marciano Oliveira, Mary Alaska, Sérgio Stronger, Simone Wanderley e Well Gois.

Serviço:

Espetáculo “No Recife a lua é mais cheia”

Neste sábado (22) e domingo (23), às 19h30

No Teatro Hermilo Borba Filho (Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife)

Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia-entrada) e R$ 15 (promocional), à venda no Sympla



Veja também

luto Carla Perez anuncia morte do tio Paulo Perez, desaparecido durante tempestade na Bahia