"O Admirável Sertão de Zé Ramalho" retorna ao Recife no próximo dia 3 de outubro; confira horários

Na próxima sexta-feira (3), o cantor, instrumentista e compositor paraibano Zé Ramalho, conhecido como o Bob Dylan do Sertão, faz 76 anos e ganha homenagem do espetáculo "O Admirável Sertão de Zé Ramalho", em cartaz até 5 de outubro, no Teatro Luiz Mendonça, dentro do Parque Dona Lindu, com a primeira exivbição gratuita. Nos dias 4 e 5, a entrada custa a partir de R$ 25.



Homenagem

“É a nossa forma de festejar o Zé junto ao público em seu Nordeste tão enraizado e cantado na sua música, no dia em que ele completa mais um ano de vida”, comenta o produtor artístico Eduardo Barata. Esta não é a primeira vez do musical na capital pernambucana, e a nova montagem segue para Petrópolis, Porto Alegre, Niterói, Brasília, Macaé e Rio de Janeiro.



“A escolha de iniciarmos pelo Recife tem uma razão: a cidade é o epicentro dos ritmos, das festas, das artes e da cultura brasileira, um território da universalidade artística", pontua Barata. A dramaturgia é assinada por Pedro Kosovski e a direção por Marco André Nunes.



A dramaturgia se organiza em cinco módulos: “Brejo da Cruz”, que apresenta as origens de Zé Ramalho; “Campina Grande”, sobre o despertar do interesse pela música; “João Pessoa”, retratando o início das composições; “Rio de Janeiro”, que mostra a luta por espaço e sobrevivência na cena artística; e “Popstar”, celebrando o sucesso nacional com clássicos como "Admirável Gado Novo".



“As próprias músicas revelam momentos da vida desse grande artista. Tudo é muito carregado de simbolismo e metáforas. Montei uma estrutura com textos que não brigassem com as letras, permitindo que o público mergulhe nas imagens que as canções evocam”, explica o autor, Pedro Kosovski.



Já o diretor Marco André Nunes complementa: “No espetáculo, colocamos em cena recortes da trajetória de Zé, desde a infância até ele se tornar conhecido nacionalmente. Tanto quem conhece quanto quem não conhece sua obra poderá se emocionar com as experiências que suas músicas traduzem”.



O musical “O Admirável Sertão de Zé Ramalho” foi assistido por 15 mil pessoas em 10 cidades brasileiras e tem no elenco Duda Barata, Eli Ferreira, Cesar Werneck, Marcello Melo, Muato, Nizaj e Tiago Herz, além dos músicos Verônica Sanfoneira, e do recifense Rostan Junior, o elenco diverso permite múltiplos pontos de vista, contando muitas histórias dentro de uma só.

*Com informações da assessoria de imprensa



SERVIÇO

"O Admirável Sertão de Zé Ramalho"

Quando: 03/10, às 20h; 04/10, às 19h; 05/10, às 18h

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu

Ingressos: 03/10 - gratuito (retirada de ingresso na bilheteria do teatro, no dia do evento, a partir das 18h30); dias 04 e 5/10 - lote promocional (30% dos bilhetes): R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia); valor regular - R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia)

À venda na plataforma Inti

