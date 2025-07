A- A+

Espetáculo "O Diário de Villeneuve" volta ao Recife para apresentações no Teatro do Parque Em seguida o espetáculo segue para sua última sessão no Teatro Apolo

Após circular por palcos da Região Metropolitana, o espetáculo "O Diário de Villeneuve" retorna ao Recife para sua penúltima apresentação da temporada. A montagem será encenada no Teatro do Parque, na quinta-feira (24), às 19h.

Com roteiro de Paiva Teodósio e direção de Ester Soares, a obra transporta o público ao século XVI, período em que o misterioso Villeneuve, um imigrante italiano, desembarca em terras brasileiras em busca de vingança. A partir de pactos, manipulações e encontros improváveis, o personagem central atravessa a linha entre o real e o sobrenatural.

Após a apresentação no Teatro do Parque, o espetáculo segue para sua última sessão da temporada no Teatro Apolo, no dia 15 de agosto.

Serviço:

"O Diário de Villeneuve"

Quando: quinta-feira (24), às 19h

Onde: Teatro do Parque - R. do Hospício, 81 - Boa Vista

Ingressos pelo Sympla

Informações pelo instagram @imaginarium.cia

