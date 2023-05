A- A+

TEATRO Espetáculo "O Irôko, a Pedra e o Sol" volta a entrar em cartaz no Recife; confira datas e local Musical grupo O Poste Soluções Luminosas e apresentado por elenco negro e tem trilha sonora do Grupo Bongar

O grupo O Poste Soluções Luminosas volta a apresentar o espetáculo “O Irôko, a Pedra e o Sol” no Recife. A curta temporada ocorre no Teatro Hermilo Borba Filho, na sexta-feira (2) e no sábado (3), às 19h, e no domingo (4), às 18h.

Realizado com incentivo do Funcultura, o musical traz um elenco formado inteiramente por artistas negros. Com trilha sonora composta e tocada ao vivo pelo Grupo Bongar, a montagem explora temas como racismo, intolerância religiosa e homofobia.

Utilizando referências da cultura de matriz africana, ancestralidade corporal e vocal, o espetáculo conta a história de amor entre dois jovens. Severino e Sebastião moram em uma pequena comunidade quilombola evangelizada do Sertão pernambucano e são perseguidos pela população por manterem um romance homoafetivo.



Serviço:

Espetáculo “O Irôko, a Pedra e o Sol”

No Teatro Hermilo Borba Filho (Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife)

Sexta-feira (2) e sábado (3), às 19h; e domingo (4), 18h

Entradas gratuitas



Veja também

Música Álbum póstumo de Elza Soares tem música feita por Rita Lee; confira a letra