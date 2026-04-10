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AGENDA CULTURAL Espetáculo "O Irôko, a Pedra e o Sol" terá cinco exibições no mês de abril Com estreia em terreiro em Paulista neste sábado (11), a peça tem também três apresentações no Recife, com conclusão em quilombo em Salgueiro

O espetáculo pernambucano “O Irôko, a Pedra e o Sol” terá cinco sessões neste mês de abril, com estreia em terreiro em Paulista neste sábado (11), mais três no Recife e conclusão em quilombo em Salgueiro. A peça une teatro, música e dança.

Assinada pelo grupo recifense O Poste Soluções Luminosas, a montagem entra em circulação em Pernambuco pelo projeto “Luz negra: o negro em estado de representação”. A clasificação indicativa é de 16 anos de idade.

A encenação reforça pautas como LGBTfobia, racismo, violência contra a mulher, evangelização nos quilombos e sorofobia. No ano de 2022, ela conquistou o Prêmio Sesc Nacional de Artes Cênicas.

“O que as pessoas precisam saber antes de assistir ao espetáculo: Irôko fala sobre amor, mas não é qualquer amor. É um amor que enfrenta o preconceito; fala sobre fé, mas não a fé que impõem, e sim a que nasce da ancestralidade; fala sobre violência, mas não só a física, como também a simbólica e cultural; fala sobre apagamento da história, da identidade e da cultura afro-indígena; e fala principalmente sobre resistência”, declara Samuel Santos, responsável também pelo texto, cenário e iluminação.

Confira a programação completa:



Sábado (11)

Onde: terreiro Ilê Àse Òrìsànlá Tàlábí (Paulista/PE - rua Orobó, nº 257 - bairro Paratibe)

Horário: 19h

AcessoGratuito

Sexta-feira (17)

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho (Recife/PE - Cais do Apolo, nº 142 - centro)

Horário: 19h

Ingressos: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)

Gratuidade para pessoas travestis, trans e soropositivas

Sábado (18)

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho (Recife/PE - Cais do Apolo, nº 142 - centro)

Horário: 19h

Ingressos: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)

Gratuidade para pessoas travestis, trans e soropositivas

Domingo(19)

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho (Recife/PE - Cais do Apolo, nº 142 - centro)

Horário: 17h

Ingressos: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)

Gratuidade para pessoas travestis, trans e soropositivas

O elenco

Com uma formação toda da negritude, periférica e popular, o elenco traz para as artes cênicas o recorte de raça, além das pautas de gênero e classe. São 12 pessoas entre mulheres pretas e negras, assim como homens, que atuam, cantam e dançam coletivamente durante duas horas.



Agrinez Melo, Ariel Sobral, Ester Soares, Fernanda Spíndola, Itioko, Jully, Lucas Ferr, Naná Sodré, Pedro Félix, Talles Ribeiro, Thallis Ítalo e Vanise Souza forma o elenco do espetáculo.

Trilha Sonora

Tocada ao vivo e reunindo 15 músicas autorais, a trilha possui letras com autoria do próprio diretor Samuel Santos. Nessa nova temporada da peça teatral, o percussionista pernambucano Ninho Brow entra como convidado.



Já a criação e a produção da melodia e harmonia levam a assinatura dos artistas locais Beto Xambá e Thulio Xambá, ambos do grupo pernambucano Bongar, composto juntamente com Meme Bongar, Henrique Xambá e Yngrid da Xambá, que são de Pernambuco e estão como musicistas do espetáculo.

Um gostinho do espetáculo

Na dramaturgia, o texto conta a estória (tradição oral) de amor de dois adolescentes masculinos, Severino e Sebastião, que moram numa pequena comunidade quilombola evangelizada do sertão pernambucano.

Os dois jovens depois de serem descobertos por viver um relacionamento amoroso e também um dos jovens ter contraído HIV, e diante da ignorância das pessoas da comunidade por acreditar que tanto o romance dos dois meninos é o início do fim dos tempos.

E assim eles são presos e postos numa pequena casa no meio da caatinga com as portas, janelas vedadas e sem telhado, onde só podem olhar para cima para ver apenas o céu. A abertura do espetáculo é guiada por uma mensagem do orixá Exu.

Produção visual

A pernambucana Agrinez Melo está à frente da criação do figurino, que é pensado pela conexão entre o afro-brasileiro e as regiões do continente africano por meio da memória e do atemporal.

Toda a produção visual acompanha a história do espetáculo, juntando cortes, texturas, volumes e tonalidades como elementos da dramaturgia, que se renovam ao longo do desdobramento da encenação.

Acessibilidade

O Espaço O Poste realiza uma ação afirmativa para as três sessões de “O Irôko, a Pedra e o Sol” no Teatro Hermilo Borba Filho. Uma parte do arrecadado na bilheteria será doada para uma entidade que acolhe pessoas travestis, trans e soropositivas, com gratuidade dos ingressos.

Serviço:

Espetáculo "O Irôko, a Pedra e o Sol"

Quando: Sábado (11) às 19h

Onde: Terreiro Ilê Àse Òrìsànlá Tàlábí - Rua Orobó, nº 257, bairro de Paratibe, Paulista

Acesso gratuito

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