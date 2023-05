A- A+

MÁGICA Espetáculo "O Matuto" ganha sessão dupla em Olinda; saiba informações de ingressos Apresentação ocorre no Mercado Eufrásio Barbosa, neste sábado (27) e no domingo (28)

Antes de partir em turnê para a Europa, o mágico Rapha Santacruz finaliza temporada em Olinda, no Teatro Fernando Santa Cruz, localizado no Mercado Eufrásio Barbosa. As apresentações do espetáculo "O Matuto" ocorrem neste sábado (27) e domingo (28), às 16h.

Abraçando uma linguagem típica do Nordeste, Rapha sobe ao palco encarnando um misto de palhaço e mágico. O personagem vai apresentando esse universo, com os elementos que saem da sua mala de vaqueiro sertanejo, embalado por uma trilha sonora que passa pelo forró, xaxado, coco e cavalo-marinho.

A dramaturgia de “O Matuto” é baseada na cultura popular nordestina. Rapha apresenta alguns textos improvisados, mas na maioria das cenas prevalece a linguagem corporal, com o artista dançando, fazendo equilíbrio, malabares, jogos de palhaçaria e tocando pífano e pandeiro.



Serviço:

Espetáculo “O Matuto”, do mágico Rapha Santacruz

No Teatro Fernando Santa Cruz (Mercado Eufrásio Barbosa, Olinda)

Neste sábado (27) e domingo (28), às 16h

Ingressos por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), à venda na bilheteria do teatro, uma hora antes do espetáculo, via pix ou antecipadas pelo Instagram @rapha_santacruz



