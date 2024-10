A- A+

TEATRO Espetáculo "O Peru do Cão Coxo" retorna ao Centro de Criação Galpão das Artes, em Limoeiro Peça teatral é adaptação da comédia escrita por Ariano Suassuna

O espetáculo “O Peru do Cão Coxo” retoma as apresentações no Centro de Criação Galpão das Artes, em Limoeiro, depois de uma pausa causada pela pandemia de covid-19. A nova temporada tem início neste sábado (12), às 20h.

Escrita por Ariano Suassuna, a comédia é ambientada no Sertão de Taperoá e traz um picadeiro de intrigas, quando um poeta e sua esposa são alvos de uma dupla de trapaceiros. A peça aborda temáticas como a preguiça, os costumes do povo e a cultura nordestina.



No elenco, estão Geraldo Cosmo, Charlon Cabral, Aldemir Freire, Gaby Salles, Patrícia Assunção, Deyvson Alves e Thiago Freitas. Charlon assina ainda a criação do cenário e direção do espetáculo.

Serviço:

“O Peru do Cão Coxo”

Dias 12, 20 e 26 de outubro, às 20h

No Centro de Criação Galpão das Artes (Rua Vigário Joaquim Pinto, n° 465, Limoeiro)

Ingressos por R$ 25 (antecipado) e R$ 30 (na hora da apresentação), à venda na bilheteria do local



