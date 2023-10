Espetáculo "O Quebra Nozes" terá única apresentação, nesta quinta (5), no Teatro de Santa Isabel

A- A+

Comemoração em dose dupla no Teatro de Santa Isabel, na área central do Recife. Será encenado, nesta quinta-feira, às 19h30, o clássico"O Quebra Nozes", em comemoração aos 50 anos de carreira da bailarina, coreógrafa e produtora cultural Fátima Freitas e aos 35 anos do espaço que ajudou a fundar, a Academia Fátima Freitas, localizada no bairro de Boa Viagem, na capital pernambucana.

No elenco, alunos, bailarinos e atores convidados subirão ao palco para a celebração. Os ingressos - com valor a partir de R$ 35 - estão à venda, na secretaria da academia ou pelo WhatsApp (81) 9.8744-1005. E também podem ser adquiridos com antecedência na bilheteria do Teatro de Santa Isabel (Praça da República, s/n, Santo Antônio).

Atualmente, a academia de dança e artes liderada pela profissional pode ser considerada um patrimônio da educação, do desenvolvimento de talentos, do estudo clássico e do intercâmbio popular no Estado. A mais nova de 25 irmãos, Fátima começou a brilhar como garota-propaganda na TV, aos 11 anos de idade. Entre suas referências, está a mestra e bailarina Mônica Japiassú, com quem trabalhou em sociedade por vários anos.



“O primeiro para mim foi a base clássica, que é o lastro de todo bailarino. Mas minha grande paixão e conquista foi mesmo com a dança moderna”, conta Fátima Freitas, ao recordar a fase em que dançou ao lado de Mônica e estudou técnicas como a de Rudolf Laban, considerado o pai da dança-teatro.

Serviço:

Noite de Gala - apresentação do espetáculo “O quebra nozes"

Quando: 5 de outubro de 2023 (quinta-feira), às 19h30

Onde: Teatro de Santa Isabe (Praça da República, s/n, Santo Antônio)

Ingressos: a partir de R$ 35 (meia-entrada), à venda na Academia Fátima Freitas e na bilheteria do teatro

Veja também

Celebridades De namorada nova, Brad Pitt continua com tatuagens que homenageiam Jolie; descubra quais são