Espetáculo "Peripécias" reúne 11 mulheres no Teatro Hermilo Borba Filho

A- A+

O espetáculo “Peripécias” estreia no Teatro Hermilo Borba Filho, com sessões nesta sexta-feira (3) e no sábado (4), às 20h e às 19h, respectivamente. No palco, estarão reunidas 11 mulheres, em clima de comédia.

Como parte do projeto Teatro na Roda, o espetáculo é a culminância do segundo módulo da Oficina de Teatro para Mulheres com Espaço Terapêutico, ministrada pela atriz, diretora de teatro e psicóloga Hilda Torres.



Em cena, cada atriz conta a história da outra, como se fosse sua. De forma divertida, a peça compartilha algumas coisas que elas fazem para driblar as dificuldades de vivenciar suas escolhas.

Serviço:

Espetáculo “Peripécias”

Nesta sexta-feira (3), às 20h, e no sábado (4), às 19h

No Teatro Hermilo Borba Filho (Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife)

Ingressos por R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada), à venda no Sympla e na bilheteria do teatro, uma hora antes de cada espetáculo





Veja também

LITERATURA Renan Sukevicius lança "Quase Verão", seu primeiro livro de ficção, no Recife