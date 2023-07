A- A+

Teatro Espetáculo "Quatro Luas" faz curta temporada no Recife, a partir deste sábado (5) Inspirado na obra de Federico Garcia Lorca, espetáculo será apresentada nos dias 05, 06, 12 e 13/08, no Teatro Marco Camarotti, no Sesc Santo Amaro

O Bando Coletivo de Teatro cumpre temporada nesta primeira quinzena de agosto, apresentando o espetáculo para a infância e juventude “Quatro Luas” no Teatro Marco Camarotti, no Sesc Santo Amaro. Ao todo, são quatro apresentações do espetáculo, nos sábados e domingos, dias 5, 6, 12, 13/08, sempre às 16h30. Os ingressos custam R$ 10 e R$ 20, e podem ser adquiridos antecipadamente pelo Sympla.

Com trilha sonora ao vivo e manipulação de formas animadas, o espetáculo é ambientado no Sertão pernambuco, e leva à cena um grupo de ciganos que se junta para contar a história do menino Federico, que embarca em uma jornada fantástica, na qual encontra personagens fantasiosos, animais falantes e as quatro fases da lua para poder encontrar sua mãe e o caminho de casa.

Com direção e dramaturgia original de Claudio Lira, o espetáculo é livremente inspirado na obra do poeta espanhol Federico Garcia Lorca. De forma leve e sutil, o espetáculo aproxima temas como morte, sonho e intuição do público infanto-juvenil. “‘Quatro Luas’ usa de recursos como música, teatro de bonecos e contação de histórias para apresentar questões existenciais profundas a crianças e jovens. É um espetáculo que diverte e emociona toda a família”, comenta o diretor.

Com incentivo do Funcultura, através da Fundarpe, Secretaria Estadual de Cultura e Governo de Pernambuco, “Quatro Luas” estreou em mini temporada em maio passado, no Teatro Hermilo Borba Filho, e, desde então, vem realizando apresentações em festivais de teatro no Recife. Com a nova temporada, a expectativa é aproximar ainda mais o público infanto-juvenil e recifense do universo de Garcia Lorca.

Equipe

Além de direção e dramaturgia assinada por Claudio Lira, “Quatro Luas” tem direção musical de Douglas Duan, produção de Claudio Lira e Ivo Barreto, e realização por O Bando Coletivo de Teatro. O elenco é formado por Brunna Martins, Célia Regina, Douglas Duan e Matheus Carlos, além dos músicos Matheus Albuquerque, Arnaldo do Monte e Gilberto Bala, que executam a trilha sonora original ao vivo.

O coletivo

“Quatro Luas” é o terceiro espetáculo d’O Bando Coletivo de Teatro, grupo formado por artistas recifenses que trabalham em parceria com o diretor Claudio Lira. O coletivo desenvolve espetáculos estabelecendo discussões vivas e criativas acerca do fazer teatral e suas linguagens. No currículo do grupo, estão espetáculos como “Sebastiana e Severina”, que conquistou 9 prêmios no Janeiro de Grandes Espetáculos 2016; e “Solo para um Sertão Blues”, criado a partir do livro premiado “Solo para Vialejo”, da escritora Cida Pedrosa.

Ficha técnica:

Dramaturgia e Encenação: Claudio Lira, a partir do universo de Federico Garcia Lorca

Elenco: Brunna Martins, Célia Regina, Dougla Duan e Matheus Carlos

Músicos: Douglas Duan (Teclado), Matheus Albuquerque (Viola), Arnaldo do Monte e Gilberto Bala (Percussão).

Dramaturgia Sonora, Direção Musical e Preparação Vocal: Douglas Duan

Iluminação: Eron Villar

Direção de Arte: Claudio Lira e Célia Regina

Criação e confecção dos bonecos e adereços: Romualdo Freitas e Célia Regina

Auxiliar nas confecções de adereços: Adriano Freitas

Confecção da árvore: Douglas Duan

Cenotécnicos: Eduardo Albuquerque (Dudu) e Gustavo Araújo

Costureiras: Maria Lima e Márcia Marisa

Assessoria de imprensa e Redes Sociais: Milton Raulino - 1000Tons Comunicação

Programação Visual: Claudio Lira

Produção: Ivo Barreto e Claudio Lira

Realização: O Bando Coletivo de teatro

SERVIÇO:

Curta temporada do espetáculo “Quatro Luas”

Sábados e domingos, 05, 06, 12 e 13/08, às 16h30

Teatro Marco Camarotti - Sesc Santo Amaro (Praça do Campo Santo, 1-101 - Santo Amaro)

Ingressos: R$ 20 inteira / R$ 10 meia

À venda na bilheteria do teatro 1 hora antes das sessões ou antecipadamente pelo Sympla.

Mais informações: Instagram @obandocoletivo

